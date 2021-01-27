قائد شرطة الشارقة: بحثنا مجموعة من الحلول للتعامل مع الوضع والإصابات الأكبر عند غير المواطنين

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، ورئيس الفريق المحلي للطوارئ والأزمات في الإمارة أن النسبة العالية من الإصابات بالشارقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليست بين المواطنين، بل من غير المواطنين وتحديداً الفئة غير الحاصلة على درجة عالية من التعليم.

كما أكد قائد عام شرطة الشارقة أن الإقبال على تلقي اللقاح كبير جداً في جميع المراكز بالإمارة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الأدوار بين كافة أفراد المجتمع لمكافحة جائحة كورونا والنجاح في تجاوزها.

وأوضح الزري أنه تم بحث مجموعة من الحلول باجتماع فريق "الطوارئ والأزمات" بالإمارة أمس للتعامل مع الوضع الحالي.

جاء ذلك عبر مداخلة له ظهر اليوم عبر برنامج البث المباشر من اذاعة الشارقة، والذي أكد خلالها أننا سنكون على أهبة الاستعداد إذا تطلب الأمر لاستقبال الحالات المصابة التي تحتاج إلى عناية دقيقة في مستشفى ميداني بالإمارة سنقوم بتشييده في منطقة "الزاهية" لاستيعاب أي حالات بالإمارة أو قادمة من خارجها بالتعاون مع وزارة "الصحة".

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