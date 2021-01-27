الإمارات تودع فوزية طارش إحدى رائدات العمل الاجتماعي

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

فقدت الإمارات صباح اليوم واحدة من رائدات العمل الاجتماعي اللواتي اقترن عملهن في مجال نشر الوعي حول الشؤون الأسرية والقضايا المجتمعية في الدولة.

وشغلت الفقيدة، التي تخرجت في جامعة الإمارات عام 1982 بتخصص علم النفس، مناصب عدة منها مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة تنمية المجتمع، ومديرة إدارة الأسرة والطفولة في الوزارة أيضاً، كما عملت مديرة لدار التربية الاجتماعية للبنات في إمارة الشارقة، واختصاصية نفسية في الوحدة ذاتها، ونائبة لمدير الشؤون الفنية في جمعية أم المؤمنين بعجمان، ورئيسة لقسم الضمان الاجتماعي في مركز التنمية الاجتماعية.

عرفت فوزية طارش بإخلاصها للعمل المقرون بحب الوطن وبصماتها الواضحة طيلة سنوات عطائها، نسأل الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

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