استئصال ورم ليفي يزن 10.7 كيلوغرامات من رحم امرأة بمستشفى الكورنيش بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نجح الأطباء المختصون في مستشفى الكورنيش التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» في استئصال ورم ليفي كبير من رحم امرأة يزن 10.7 كيلوغرامات، تم اكتشافه خلال مراجعة المريضة لمركز صحة المرأة التابع لمستشفى الكورنيش.

ويعد هذا الورم الليفي من الحجم الكبير والذي تم إزالته لمواطنة إماراتية، تبلغ من العمر 32 عاماً، عانت من متاعب نتيجة هذا الورم على مدار 4 سنوات، تمثلت في تغير وتأخر أوقات الدورة الشهرية، بروز واضح في البطن، صعوبة في التنفس، وصعوبة في الحركة.

وقالت ليندا كلارك، المدير التنفيذي لمستشفى الكورنيش إن المختصون بأمراض النساء في مستشفى الكورنيش مؤهلون تأهيلاً عالياً ويجرون عمليات معقدة لعلاج أمراض النساء، ويقدم مستشفى الكورنيش رعاية متقدمة ومتخصصة للغاية.

يشار إلى أن الأورام الليفية الرحمية ليست سرطانية ولا خطيرة في العادة، وعلى الرغم من أن العديد من النساء لا يعانين من أي علامات أو أعراض، إلا أنها يمكن أن تسبب عدم الراحة وقد تؤدي إلى مضاعفات مثل انخفاض الهيموجلوبين (فقر الدم) ، الذي يسبب التعب من فقدان الدم الشديد.

وأوصت الدكتورة فاطمة الهاجري، استشارية أمراض النساء والولادة في الكورنيش، بضرورة التحدث إلى الطبيب لإجراء الفحص الدوري للكشف المبكر للاطمئنان إذا كانت لدى المرأة أعراض مثل: ألم الحوض الذي لا يزول، فترات شديدة الغزارة أو لفترات طويلة أو مؤلمة، اكتشاف أو نزيف بين فترات الحيض، صعوبة إفراغ المثانة، انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء غير المبرر (فقر الدم)، وذلك لتجنب إمكانية حدوث أية مضاعفات، وشددت على أهمية الفحص الإلزامي لعنق الرحم والذي ينصح بإجرائه للفئة العمرية بين 21 حتى 65 عاماً. يمكن أن تتغير خلايا عنق الرحم إلى سرطان خلال 3-7 سنوات، لذلك هناك وقت كافٍ للكشف والعلاج والوقاية من خلال الفحص المنتظم والتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري."

وتقدمت المريضة بالشكر للطاقم الطبي المعالج في مستشفى الكورنيش والفريق الإداري على المهنية والرعاية الصحية عالية الجودة، والمعاملة المتميزة، وقالت إنها في البداية كانت تراجع احدى العيادات التي أفادتها بأن علاجها يحتاج لاستئصال الرحم، ولكن إحدى صديقاتها نصحتها بمراجعة مركز صحة المرأة التابع لمستشفى الكورنيش بأبوظبي، حيث تابعت حالتها الدكتورة فاطمة الهاجري، استشارية أمراض النساء والولادة وأعلمتها أنها تحتاج لعملية جراحية لإزالة الورم والذي تم بنجاح.

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