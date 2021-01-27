"هيئة أبوظبي للزراعة" تحذر من شراء الخضروات والفواكه من الباعة المتجولين غير المرخصين

المصدر: أبوظبي - البيان

التزاماً بتنفيذ التشريعات والقوانين الخاصة بسلامة الغذاء وضمان تحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع، وجهت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المنشآت الغذائية العاملة في أبوظبي بالامتناع عن بيع المنتجات الطازجة من الخضروات والفواكه أو أية منتجات غذائية أخرى في الطرق العامة من خلال المركبات أو أية وسيلة أخرى غير مرخصة، حيث إن ممارسة هذه الأنشطة يتطلب الحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة بعد تنفيذ كافة الاشتراطات الصحية اللازمة لمثل هذه الأنشطة.

وأهابت الهيئة بكافة المنشآت الغذائية الامتثال لهذه التوجيهات والتعاون حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين والمجتمع، مؤكدة أنه يتم تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة للتحقق من مدى الالتزام بهذه الضوابط، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة.

ودعت الهيئة جمهور المستهلكين للامتناع عن شراء الخضروات والفواكه، وغيرها من المنتجات الغذائية من الباعة المتجولين أو المركبات غير المرخصة التي تقف في الطرق العامة، مع ضرورة التعامل فقط مع المنشآت المرخصة لتأمين الاحتياجات الغذائية وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامة غذائهم.

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