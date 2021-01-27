شرطة أبوظبي تفعل منظومة خفض السرعات في عدة طرق
أعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل منظومة خفض السرعات على عدة طرق في أبوظبي نظرا لتشكل الضباب وتدني مستوى الرؤية.
- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق (أبوظبي - العين).
- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق أبوظبي - العين (الوثبه - أبوسمرة)
- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الشاحنات ( أبوظبي - العين )
- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق العين - دبي ( مساكن - الهير )
- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق (أبوظبي -سويحان)
- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق (الساد -سويحان)
- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق أبوظبي - العين ( العامرة – أبوسمرة )
ودعت الشرطة السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب والالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.