شرطة أبوظبي تفعل منظومة خفض السرعات في عدة طرق

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل منظومة خفض السرعات على عدة طرق في أبوظبي نظرا لتشكل الضباب وتدني مستوى الرؤية.

- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق (أبوظبي - العين).

- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق أبوظبي - العين (الوثبه - أبوسمرة)

- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الشاحنات ( أبوظبي - العين )

- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق العين - دبي ( مساكن - الهير )

- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق (أبوظبي -سويحان)

- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق (الساد -سويحان)

- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق أبوظبي - العين ( العامرة – أبوسمرة )

ودعت الشرطة السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب والالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.

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