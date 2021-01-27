محمد بن راشد: سياستنا دعم السلام والتنمية في العالم

المصدر: أبوظبي ــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات رئيساً وحكومة وشعباً تمد يدها بالخير والسلام والاحترام لكل الشعوب والدول دون تمييز. وأشار سموه إلى أن سياسة دولتنا، تحكمها في المقام الأول العلاقات الإنسانية، ودعم وتأييد الجهود الدولية في نشر وتعزيز ثقافة الحوار والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

جاء ذلك خلال تسلم سموه في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي، صباح أمس، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى الدولة. كما أدى أمام سموه، عدد من سفراء الدولة المعينين لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة اليمين القانونية.

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محمد بن راشد: الإمارات تمد يدها بالخير والسلام والاحترام للشعوب دون تمييز

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