تنسيب مجندي الدفعة الـ 15 للخدمة الوطنية للمشاركة في تنظيم إكسبو 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقرر تنسيب مجندي الخدمة الوطنية الدفعة 15 للمشاركة في تنظيم معرض إكسبو 2020 دبي وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة دبي.

يذكر أن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومكتب «إكسبو 2020 دبي» وقعا مذكرة تفاهم، تهدف إلى مشاركة منتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية في «إكسبو 2020 دبي»، حيث سيشارك منتسبو الخدمة الوطنية والاحتياطية مع نحو 30 ألف متطوع في الترحيب بالعالم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، واستقبال الملايين من الزوار خلال فترة الحدث الدولي.

حيث سيؤدي المجندون مهام مختلفة، تهدف إلى توفير تجربة استثنائية لزوار «إكسبو» والدول المشاركة في هذا الحدث الدولي، الذي يمثل حافزاً ومكسباً كبيراً للدولة، وسيعزز الصورة المشرقة لإمارة دبي بما يفوق التوقعات، وسيترك دون شك إرثاً مميزاً للأجيال، الأمر الذي سيسهم في عكس صورة إيجابية عن مجتمع دولة الإمارات، علاوة على إسهام الهيئة في تشكيل قاعدة من المتطوعين وصقلهم بالطريقة الأمنية المناسبة للمستقبل.

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