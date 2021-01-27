عمار النعيمي: حماية الأرواح وحفظ الممتلكات أولوية قصوى في الإمارات

المصدر: عجمان - وام

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي جلسة المجلس التنفيذي الأولى للعام 2021 بتشكيله الجديد، والتي عقدت في ميناء عجمان تأكيداً للأهمية الاقتصادية الخاصة التي يحظى بها الميناء.

واستعرضت الجلسة مجموعة من المبادرات والسياسات والتشريعات الحديثة في قطاعات حيوية عدة في الإمارة.

وتوجه سموه في بداية الجلسة بالشكر والتقدير إلى الأعضاء ممن كانوا في التشكيل السابق على جهودهم المخلصة في خدمة الإمارة ومجتمعها خلال فترة عضويتهم.. متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم المقبلة.

واطلع المجلس على نظام «حصنتك» الذي يعد منصة موحدة تربط كل أنظمة مكافحة الحرائق ويتم إدارتها ومتابعتها من مركز المراقبة باستمرار على مدار الساعة ويهدف النظام إلى خفض الحرائق وتقليل ضرر التأهيل بعد الحرائق مما يساهم في خلق قيمة اقتصادية مضافة.

تسهيلات

وأكد سموه أن حماية الأرواح وحفظ الممتلكات تعد أولوية قصوى في دولة الإمارات وتعمل الفرق الحكومية المختصة في إمارة عجمان على إيجاد التسهيلات والحلول المناسبة التي تتيح ربط أكبر عدد من المنشآت السكنية والتجارية في الإمارة بأنظمة السلامة والحماية وفق مراحل عمل مخططة خلال الفترة المقبلة.

كما اطلع المجلس على مشروع ميناء عجمان الجديد والدراسات المصاحبة له، والذي سيعمل على تغذية قطاعات أخرى في الإمارة.

وقال سموه في هذا الصدد: «نتطلع بتفاؤل لأن يكون ميناء عجمان الجديد نافذة اقتصادية وتجارية حيوية تحفّز الأنشطة الاقتصادية والصناعية في الإمارة بمبادرات نوعية مبنية على ممارسات عالمية فضلى، ووجهة جديدة توفر فرصاً وظيفية للموارد البشرية الوطنية وتستقطب المهنيين الأكفاء من أبناء الوطن».

واطلع المجلس على سياسة المشتريات المحلية التي تسعى إلى تحقيق دعم وزيادة المشتريات من السوق المحلي لتصل إلى 70% من إجمالي المشتريات الحكومية خلال السنوات الخمس المقبلة.

تشريعات

وأكد سموه ضرورة توفير تسهيلات وامتيازات للشركات المحلية لتشجيع الحركة الاقتصادية في الإمارة.

وناقش المجلس سياسات العمل عن بُعد المطبقة في حكومة عجمان.. وفي هذا الإطار أكد سموه أن الظروف الاستثنائية في العام 2020 منحت الحكومات فرصة حقيقية لتطبيق سياسات وأنظمة العمل عن بُعد واختبار مدى فاعليتها في زمن قياسي ونتطلع في العام الجديد لإيجاد سياسات قادرة على تحفيز إنتاجية الموظفين عن بُعد وقياس أثرها بكفاءة.

كما اطلع المجلس على التشريعات التي سيجري تعديلها والتشريعات الحديثة في العام 2021.. وقال سموه في هذا السياق: «نتطلع إلى إطلاق مجموعة من التشريعات المنظمة لقطاعات حيوية عدة في الإمارة، وفقاً لمنهجيات وآليات حديثة تراعي رؤية عجمان وأبعادها الاستراتيجية وتتواءم مع الأجندة الوطنية، وسيتم تفعيل مؤشرات استراتيجية لقياس الأثر التشريعي وضمان جودة تطبيق التشريعات النافذة في الإمارة».

تطورات «كورونا»

اطلع المجلس على تطورات جائحة كورونا في عجمان. وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إن الدولة تقود جهوداً جبارة لمواجهة جائحة كورونا، ونتطلع لأن يشاركنا الجميع في هذه الجهود بالالتزام بالإجراءات الوقائية وتلقي اللقاح الذي سيساهم في التصدي للجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها بإذن الله. كما وجّه سموه الجهات المعنية في الحكومة بتشديد الإجراءات على المنشآت لضمان التزامها بالاشتراطات ووضع خطط استباقية لأية تغيرات هدفها الأول صحة وسلامة مجتمعنا.

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