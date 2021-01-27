10 أعوام على تأسيس مؤسسة «عملية الابتسامة» الإماراتية

المصدر: أبوظبي - وام

تمكنت مؤسسة «عملية الابتسامة» الإماراتية على مدى السنوات العشر الماضية؛ من الوصول إلى عدد كبير من المرضى والأسر الراغبة في المساعدة الطبية لأحبائهم، وكرس المتطوعون المجتمعيون المنتسبون إلى المؤسسة وقتهم وجهدهم لنشر الوعي وجمع التبرعات في إطار اللوائح الرسمية المتبعة.

وتم تأسيس مؤسسة عملية الابتسامة في الإمارات في شهر يناير عام 2011، تحت رعاية حرم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، سمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان وهي فرع من مؤسسة «عملية الابتسامة» الخيرية الدولية التي تعنى بتقديم جراحة مجانية وآمنة للأطفال والشباب المولودين بشفة مشقوقة وحنك مشقوق تأسست عام 1982، وقدمت لغاية الآن أكثر من ثلاثمئة ألف عملية جراحية مجانية للمرضى فيما يربو على 30 دولة حول العالم.

وانطلاقاً من إيمان سمو الشيخة اليازية بنت سيف آل نهيان بأن جميع الأطفال يستحقون أن يبتسموا وأن يحظوا بالعناية والتقدير والمحبة بغض النظر عن جنسيتهم أو ثقافتهم أو دينهم؛ فقد ركزت مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية على تجسيد ذلك على أرض الواقع لأكثر من 3500 حالة داخل الإمارات وخارجها بما في ذلك المغرب وإثيوبيا ومصر ومدغشقر وملاوي والأردن والفلبين.

وخلال عام 2017 وبفضل دعم سخي لا يثمن من قبل دائرة الصحة في أبوظبي؛ بدأت المؤسسة في توفير العمليات الجراحية التصحيحية المجانية للأطفال والشباب المقيمين في دولة الإمارات الذين يعانون من الشفة المشقوقة والحنك المشقوق ومنذئذ فقد تم إجراء فحوصات ذات الصلة على 109 حالات من 24 جنسية وإجراء عمليات جراحية لـ56 شخصاً من أكثر من 15 جنسية، وفي الإطار نفسه، استضاف مستشفى كليفلاند كلينك - أبوظبي أربع بعثات طبية بينما استضاف مؤخراً مستشفى هيلث بوينت مهمته الطبية الأولى بهذا الخصوص في شهر ديسمبر 2020.

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