مكتب شؤون المواطنين بعجمان يوقع مذكرة تفاهم مع «السعودي الألماني»

المصدر: عجمان - وام

وقع مكتب شؤون المواطنين بحكومة عجمان والمستشفى السعودي الألماني بعجمان مذكرة تفاهم سعياً لتقديم الخدمات الصحية الكاملة التي يقدمها المستشفى بفرعه بالإمارة.

وقد وقع المذكرة الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين بالإمارة، والدكتورة ريم عثمان الرئيس التنفيذي لمستشفيات السعودي الألماني بالإمارات.

واكد الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، حرص المكتب على التعاون مع مختلف الجهات التي تقدم خدماتها لمواطني الإمارة في مختلف الجوانب، وعلى رأسها الرعاية الصحية، وانطلاقاً من حرصهما المشترك لتوفير الرعاية الصحية الشاملة لمواطني إمارة عجمان تم توقيع الاتفاقية.

وبموجب المذكرة يقدم المستشفى لمواطني الإمارة العديد من الخصومات الخاصة على الخدمات التي يقدمها في عجمان.

وقالت الدكتورة ريم عثمان، إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الدور المجتمعي لمجموعة السعودي الألماني لتحقيق أعلى نسب تفاعل مع المجتمع الإماراتي، وتماشياً مع رؤية وأهداف حكومة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت أنه من خلال هذه المذكرة وعلى الرغم من الخصومات الكبيرة التي ستقدم لمواطني الإمارة، إلا أننا ملتزمون بتقديم العديد من المزايا الصحية المباشرة للمواطنين وفق أعلى مستويات الجودة الدولية في تقديم الخدمات والتي يحرص المستشفى على تقديمها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز