«دبي الإسلامي» يقدم 563 ألفاً لـ«صقر الخيرية» لدعم منازل المواطنين المتعثرين

المصدر: رأس الخيمة – البيان

قدم بنك دبي الإسلامي 563,295 درهماً، دعماً منه لمؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، وذلك لتأثيث المنازل الجديدة للأسر المواطنة غير القادرة على تجهيزها، حيث كان هذا عائقاً حال بينهم وبين الانتقال إلى منازلهم الجديدة وبدء حياة بعيدة عن ضغوطات منازل الإيجار.

وأشاد أحمد راشد صوفة الزعابي، المدير العام للمؤسسة، بالدور الكبير الذي يقوم به بنك دبي الإسلامي في دعم المؤسسات الخيرية، مؤكداً أن هذا الدعم والتبرع السخي يأتيان في إطار التعاون المستمر بين الجهتين والنهج الذي دأب بنك دبي الإسلامي على تنفيذه في دعم الحالات الإنسانية والعمل الخيري ككل.

وأشار إلى أن البنك قام بالتكفل بتأمين أجهزة منزلية متنوعة ووحدات تكييف وتوصيل خدمة الكهرباء والماء للمنازل الجديدة إلى ما يقارب 33 منزلاً لـ 33 أسرة إماراتية من ذوي الدخل المحدود والمتعثرين منهم، والذين قضوا معظم سنوات زواجهم مع أبنائهم في منازل إيجار أو في غرف في منازل ذويهم، لافتاً إلى أن المكرمة تضاف إلى المكرمات السابقة التي قدمها بنك دبي الإسلامي لمؤسسة صقر القاسمي للأعمال الخيرية والجهات الخيرية الأخرى في الدولة.

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