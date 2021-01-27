سهيل المزروعي: الطاقة والبنية التحتية والإسكان ركائز أساسية في بناء الاقتصاد الوطني

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل ركيزة أساسية في بناء واستدامة القطاعات الاقتصادية المختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد الممكنات الأساسية لتحقيق النهضة الشاملة، وعليه.

فهي تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف معاليه خلال إلقائه محاضرة أمام منتسبي كلية الدفاع الوطني بأبوظبي، بعنوان «إدارة مصادر الطاقة والأصول»:

«إن سياسات واستراتيجيات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، هي مجموعة المبادئ والقواعد التي تحدد الإطار العام للقطاعات، وتعكس فلسفتها وغاياتها وأهدافها التي تعمل ضمنها وزارة الطاقة والبنية التحتية، بهدف تحقيق تطلعات وتوجهات حكومة الإمارات وقيادتنا الرشيدة في الريادة العالمية بحلول مئوية 2071، والتي بدورها تسهم في استدامة الإنجازات النوعية والخطط الطموحة».

مكانة

وتطرق معاليه، خلال المحاضرة، إلى أهم الإحصاءات المرتبطة بالمخطط الشامل لتوجهات الوزارة نحو استدامة مصادر المياه والطاقة وأصول البنية التحتية والنقل، ومستهدفات الدولة المتعلقة في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والإسكان والرؤية المستقبلية للحفاظ عليه، الأمر الذي يعزز من مكانة الدولة ويدعم توجهها المستقبلي.

وأبرز معاليه المكانة المتميزة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشرات التنافسية العالمية، والخطط والمبادرات المستقبلية التي تستهدفها الوزارة لتحقيق الريادة العالمية بحلول مئوية الإمارات 2071.

كما تناول استراتيجية الطاقة 2050 لدولة الإمارات واستراتيجية الأمن المائي 2036، إذ تستهدف استراتيجية الطاقة 2050 رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، وإسهام الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%، في حين أن استراتيجية الأمن المائي 2036 تستهدف خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%.

كما سلّط معاليه الضوء على التحديات الحالية والمتوقعة وسبل التعامل معها بفاعلية وكفاءة، وخيارات الطاقة النظيفة والتقنيات المختلفة المتعلقة بها وسبل خفض الطاقة والتوفير والحفاظ على البيئة وسلامة المجتمع، وأساليب إدارة أصول الطاقة البنية التحتية والإسكان والنقل والطرق والمياه، وصولاً لتحقيق مستهدفات دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي نهاية المحاضرة جرى نقاش موسع، أجاب خلاله معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن أسئلة واستفسارات الدارسين في كلية الدفاع الوطني.

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