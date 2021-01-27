25 فكرة ضمن مختبر ابتكار «طرق دبي» لبحث احتياجات المتعاملين

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مختبر ابتكار افتراضياً، تحت عنوان «تطوير خريطة طريق خدمة المتعاملين والتوجهات المستقبلية للأعوام 2021 – 2040»، حضره عدد من قيادات الهيئة، وأسفر عن الوصول إلى أكثر من 25 فكرة مستقبلية، وذلك بهدف العمل على توفير خدمات استباقية تتواكب مع احتياجات وتطلعات المتعاملين المستقبلية.

وقال يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة:«يأتي المختبر في إطار حرص الهيئة على تحقيق غايتها الاستراتيجية الثالثة «إسعاد الناس»، والسابعة «تميز هيئة الطرق والمواصلات»، عبر التعرّف على أفضل التوجهات العالمية لتوفير خدمات متميزة واستباقية تستجيب لطموحات المتعاملين الذين يحظون بمكانة متقدمة في أجندة عمل الهيئة».

توجهات

وأضاف:«إن المختبر بحث خريطة طريق خدمة المتعاملين والتوجهات المستقبلية على 3 فترات هي: قصيرة المدى 2021 – 2025، ومتوسطة المدى 2025 – 2030، وطويلة المدى 2030 – 2040، حيث تم الاعتماد على 7 توجهات عالمية تم الاطلاع عليها من خلال شركات عالمية متخصصة في المجال، تضمنت التنقل ذاتي القيادة.

واستخدام الواقع الافتراضي والمُعزز، ووظائف المستقبل وغيرها من التوجهات ذات الصلة بتطوير خدمات المتعاملين، ونتج عن المختبرأكثر من 25 فكرة مستقبلية أسفرت عن إمكانية تطوير ما يزيد على 35 مبادرة ومشروعاً».

وأكد الرضا، أن إدارة إسعاد المتعاملين تبذل قصارى جهدها لتلبية احتياجات المتعاملين حاضراً ومستقبلاً، وفق توجهات حكومتنا الرشيدة وتوجيهات القيادة العليا في الهيئة، وهو الأمر الذي أسفر مؤخراً عن الفوز بالمركز الثاني في مؤشر سعادة المتعاملين على مستوى حكومة دبي.

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