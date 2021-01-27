5 إضافات جديدة على قائمة أبوظبي الخضراء المعفاة من الحجر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عن تحديث قائمة الدول والمناطق والأقاليم المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي.

حيث سيعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي، وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار بي سي آر عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي، وشملت القائمة بعد التحديث، إضافة 5 دول ومناطق وأقاليم جديدة مقابل حذف 6 لتنخفض بذلك القائمة الخضراء من 18 إلى 17.

وتضمنت الإضافات الجديدة كلاً من سنغافورة، وجرين لاند، وجزر فوكلاند، والمالديف، وأستراليا، فيما تم حذف كل من تايبيه، جزيرة آيل أوف مان، وجمهورية ساو تومي وبرينسيب، وكاليدونيا الجديدة، والكويت، وماكاو (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة، فيما تبقى في القائمة دون تغيير كل من البحرين، الصين، المملكة العربية السعودية، تايلاند، سانت كيتس ونيفيس، سلطنة بروناي، سلطنة عمان، قطر، منغوليا، موريشيوس، نيوزيلندا وهونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).

وذكرت الدائرة أنه سيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني بناءً على التطورات العالمية لجائحة «كوفيد 19»، ويتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي. وتنطبق إجراءات القائمة على دول الأصل التي يسافر منها الزوار وليس الجنسية فقط.

سيّاح

وعاودت أبوظبي اعتباراً من 24 ديسمبر الماضي استقبال السيّاح الدوليين رسمياً، وذلك بعد تحديث لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي الإجراءات المطبقة بما فيها إجراءات دخول الزوار الدوليين.

وتطبق إمارة أبوظبي آلية وقائية حازمة وتحدث الإرشادات المتعلقة باستمرار للتأكد من الحفاظ على أعلى المعايير العالمية حرصاً على صحة وسلامة سكانها وزوارها، مما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات أماناً في العالم.

وحققت أبوظبي من خلال الجهود المبذولة والمبادرات المتنوعة والإجراءات الحريصة على احتواء انتشار فيروس «كوفيد 19» مع تسهيل مواصلة النشاط الاقتصادي، نجاحاً كبيراً، إذ حافظت على تدني نسبة حالات الإصابة المؤكدة من إجمالي الفحوصات التي أجريت في الإمارة عند 0.39%.

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