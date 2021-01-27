إطلاق «مهرجان الأخوة الإنسانية» السنوي 4 فبراير

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أطلقت وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية مهرجان «الأخوة الإنسانية» السنوي الذي يعقد في 4 فبراير من كل عام احتفالاً باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، الذي أعلنته الأمم المتحدة، تخليداً للذكرى العطرة، لتوقيع وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية يوم 4 فبراير عام 2019.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش: إن وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية تعد إنجازاً كبيراً لجهود ودور الإمارات المقدر على الساحة الدولية، مشيراً إلى أن المهرجان سيستمر حتى الثامن من فبراير بمشاركة بارزة لشخصيات عالمية وعربية، وكافة الجهات الاتحادية بالدولة.

وأضاف معاليه: «إننا ننطلق في تنظيم هذا المهرجان من اعتزاز كبير بما تجسده وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية من عبقرية القيادة لدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

حيث قام سموه بالجهد الأكبر في سبيل إعداد وإطلاق هذه الوثيقة التاريخية من أرض الإمارات الحبيبة بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وهذه الوثيقة هي في واقع الأمر رسالة محبة وسلام من الإمارات إلى العالم، تدعو الجميع إلى التعارف والحوار والعمل معاً من أجل تحقيق الخير والسعادة للإنسان، والتقدم والرخاء للمجتمع في كل مكان، كما تدعو إلى توحيد الجهود من أجل مكافحة التطرف والتشدد والتعصب والإرهاب على كل المستويات».

مجالات

وأوضح معاليه أن المهرجان سوف ينعقد تحت شعار «الأخوة الإنسانية على أرض الواقع» وذلك إدراكاً بأن هذه الوثيقة الإنسانية تتجاوز المجالات الروحية إلى آفاق العمل المشترك بين الجميع لما فيه الخير، كما أنه إدراك لدور الأخوة الإنسانية في تشكيل واقع المجتمعات البشرية وفي التعامل الناجح مع كافة القضايا والتحديات التي تواجه العالم في هذا العصر، سواء في ذلك قضايا التعليم أو الرعاية الصحية أو حماية البيئة أو حماية دور العبادة وحرية المعتقد أو الحفاظ على التراث وتأكيد الهوية الوطنية، أو حقوق المرأة، أو الاهتمام بالطفل، أو القضاء على الفقر وتوفير الدعم والمساندة للفئات المهمشة في المجتمع.

كما يعد الشعار تأكيداً على دور التسامح والأخوة الإنسانية في بناء روح التضامن والتكافل وتحقيق العلاقات الدولية المثمرة في مواجهة فيروس كورونا الذي ينتشر في كل مكان في العالم، وذلك على نحو يحقق للجميع النجاح والتوفيق في التغلب على آثار هذا الوباء في المستقبل القريب.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: إن شعار «الأخوة الإنسانية على أرض الواقع» إنما هو تعبير عن اعتزازنا في الإمارات بأننا وبحمد الله دولة يعيش فيها سكان من جميع أنحاء العالم في سلام وأخوة ورخاء، فالإمارات دولة تتسم بالتسامح والأخوة الإنسانية، وما يرتبط بهما من تضامن وتكافل ومن فوائد ومنافع في الأمان والاستقرار والتقدم لكل مَن يعيش على هذه الأرض الطيبة.

إرث

وحول تنظيم وزارة التسامح والتعايش للمهرجان الوطني للأخوة الإنسانية ليكون مهرجاناً سنوياً، أكد معاليه أنه تعبير صادق عن اعتزازنا في الإمارات بالإرث الخالد الذي تركه فينا مؤسس الدولة العظيم المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم النموذج المرموق للإمارات في التسامح والأخوة الإنسانية، ويشرفنا أن نعلن في هذا المهرجان أيضاً اعتزازنا الكبير بأن قادة الدولة الكرام ومعهم شعب الإمارات المسالم والمتسامح يسيرون على نفس نهج القائد المؤسس، يحرصون على أن يكون التسامح والأخوة الإنسانية جزءاً أساسياً في مسيرة المجتمع في الحاضر والمستقبل على السواء، وهو يدفع إلى الثقة والتفاؤل في قدرة الإمارات على مواجهة كل التحديات وعلى بناء مستقبل تأخذ فيه هذه الدولة الرائدة مكانتها المرموقة دائماً بين بلدان العالم أجمع.

وأشار معاليه إلى أن مهرجان الأخوة الإنسانية يسعى إلى تعميق الشعور والالتزام بكافة هذه الصفات والمقومات التي تحظى بها دولتنا الحبيبة، وتحرص على تنميتها باستمرار، كما يحرص المهرجان على توفير سبل المشاركة الواسعة للجميع في أنشطة واحتفالات، والتشجع على ارتباط كل فرد بإخوانه وزملائه في المجتمع وتوفر الفرص أمام الجميع، للتعارف والحوار والعمل المشترك مع بعضهم البعض وصولاً إلى أن يتعاونوا معاً في أخوة صادقة.

وفي خدمة المجتمع والإنسان دونما تفرقة أو تمييز، كما يهدف المهرجان إلى التوعية ونشر المعارف والخبرات، التي تسهم في تعميق مبادئ السلوك القويم، والبُعد عن التحيز والتعصب والعنف في العلاقات بين البشر وسيحتفي المهرجان بالمبادرات الاقتصادية والمجتمعية المرتبطة بالتسامح والأخوة الإنسانية باعتبارها مجالات مهمة للتضامن والتعاون والعمل المشترك لما فيه الخير لجميع السكان.

حرص

وثمن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حرص كافة وسائل الإعلام في دعم ومتابعة المهرجان، داعياً الجميع للمساهمة في أن يتم تنظيم مهرجان الأخوة الإنسانية في دورته الأولى هذا العام على أكمل وجه، ودعم جهود الوزارة في هذا السبيل وهي جهود تحظى دائماً بدعم قوي من قادة وشعب الإمارات ومشاركة نشطة من المجتمع والعالم وتعاون جيد مع الوزارات والهيئات وكافة مؤسسات المجتمع، ودور مهم لوسائل الإعلام، ووعي مجتمعي كبير بأهمية المهرجان الذي يصاحبه اعتزاز أكبر بمؤسس الدولة وقادتها الكرام وشعبها المعطاء ودورها المحوري على مستوى العالم.

ويتضمن المهرجان عشرات المبادرات والفعاليات على مدى خمسة أيام والتي تتنوع بين المشاركات الحكومية والدولية والشبابية والرياضية والفكرية والبرامج التي تتعلق بالمرأة والأسرة والأطفال، وكذلك أصحاب الهمم، وغيرهم من فئات المجتمع.

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