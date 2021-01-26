سفير الإمارات ووزير الخارجية الأوكراني يبحثان تعزيز التعاون

المصدر: كييف ـ وام

بحث سالم أحمد سالم الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أوكرانيا ودميترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة في مواجهة جائحة «كوفيد 19».

وأكد كوليبا اهتمام فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني بتطوير العلاقات مع دولة الإمارات ورغبته بزيارتها قريباً، معرباً عن أمله بأن يؤدي الاتفاق الإبراهيمي إلى إحلال السلام لجميع شعوب المنطقة بالشرق الأوسط.

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