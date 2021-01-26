سفيرنا في موسكو يبحث العلاقات مع نائب وزير الخارجية الروسي

المصدر: موسكو - وام

التقى الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية.. ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بمقر وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو.

وقدم الجابر خلال اللقاء التعازي لميخائيل بوغدانوف بوفاة سيرغي كوزنيتسوف السفير الروسي لدى دولة الإمارات، وأشاد في الوقت نفسه بمستوى العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن روسيا الاتحادية تعتبر شريكاً استراتيجياً لدولة الإمارات.

وأعرب الجابر عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين الإمارات وروسيا الاتحادية.

بدوره أعرب بوغدانوف عن تطلعه إلى المزيد من التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.. وأكد أهمية الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في حل المشاكل في المنطقة، مشدداً على تطابق المواقف ووجهات النظر بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية في العديد من القضايا الدولية.. ورحب باتفاق العلا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز