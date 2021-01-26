"الطوارئ والأزمات" في الشارقة يراجع الوضع الصحي بالإمارة

المصدر: وام

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة رئيس الفريق المحلي للطوارئ والأزمات في إمارة الشارقة الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر القيادة ‏بحضور الشيخ ماجد سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والعميد عبدالله بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة و علي الجويعد رئيس المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وممثلي الدوائر المحلية في الإمارة.

وراجع المجتمعون الوضع الصحي في الإمارة‏ وناقشوا تداعيات انتشار فيروس كورونا ‌‏والتحديات التي تواجه كل مؤسسة وإمكانية مساهمتها في خفض إعداد الإصابات إلى جانب استعراض آلية إنشاء وتجهيز مستشفى ميداني في الإمارة للمساهمة في إستقبال الحالات المرضية التي بحاجة لتلقي العلاج.

وأعرب قائد عام شرطة الشارقة عن تقديره للجهود المبذولة من كافة الجهات المشاركة بأعمال الفريق في الاهتمام بالمتابعة والمحافظة على مستوى الجاهزية والاستعداد للتصدي لكافة حالات الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة.

وأكد اللواء الشامسي أهمية تضافر الجهود والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية والمدنية المعنية لمواجهة المخاطر المختلفة والكوارث التي قد تحدث وسرعة التعامل في إيجاد الحلول المناسبة تحقيقاً لأمن واستقرار المجتمع.

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