اختتام فعاليات المخيم الشتوي لطلبة أكاديمية شرطة دبي بوادي حتا

المصدر: دبي - البيان

اختتمت أكاديمية شرطة دبي، فعاليات المخيم الشتوي للطلبة المرشحين والمرشحات في منطقة وادي حتا هب، بحضور العميد الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي مدير الأكاديمية.

وقال السويدي: حرصت أكاديمية شرطة دبي، على تنظيم المخيم بتوجيهات لتكون الأكاديمية أولى المؤسسات التعليمية الشرطية والقانونية على مستوى الدولة، تُنفذ هذه المبادرة التي جاءت أيضاً لتفعيل استراتيجية السياحة الداخلية والهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز السياحة الداخلية، إلى جانب المساهمة في دعم حملة (أجمل شتاء في العالم)، وتحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في مجال الابتكار في القدرات المؤسسية.

ولفت إلى أن المخيم الشتوي، يأتي أيضاً في إطار سعي أكاديمية شرطة دبي الدائم لإسعاد كافة طلبتها، وخلق بيئة نموذجية مُحفزة على الإبداع والابتكار، لاكتشاف مواهبهم وإبداعاتهم، بعيداً عن أجواء القاعات الدراسية، وبيئة العمل التقليدية.

وعبّر العميد السويدي، عن سعادته الغامرة لتحقيق أهداف المخيم، من خلال انطباعات إيجابية لدى الطلبة المرشحين والمرشحات والمُستجدين والمُستجدات، وكافة مرتب الأكاديمية، عن الفعاليات والأنشطة التي امتدت على مدار خمسة أيام، قضوها في أجواء حتا الشتوية الرائعة، وسط الجبال والسهول والوديان، إلى جانب زيارة الأهالي من كبار المواطنين، وممارسة الألعاب والرياضة والبرامج الترفيهية، والاستمتاع بسباقات الخيول، والتجديف بقوارب الكاياك، وركوب الدراجات الهوائية، والجري، واليوغا، والأعمال المنزلية والطبخ وصناعة الحلويات، وكذلك الاستماع إلى المحاضرات الدينية، والتوعوية حول فيروس «كورونا»، وحضور أمسيات ثقافية وشعرية وجلسات حوارية، إلى جانب الدراسة عن بُعد في بيئة مريحة، بعيداً عن الروتين والبيئة التقليدية.

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