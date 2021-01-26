«قضاء أبوظبي» تطلق دليل الخدمات 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، عن إطلاق دليل الخدمات لعام 2021، عبر نظام المحفظة الرقمية لخدمات حكومة أبوظبي، موضحةً أن الدليل المستحدث، يتضمن أكثر من 343 خدمة، تشكل طلبات الحلول والبديلة، والتقاضي من المحاكم، وإدارة التنفيذ، نحو 36 % من هذه الخدمات، ثم 27 % للخدمات العدلية، و15 % لخدمات النيابة العامة، وتتوزع النسبة المتبقية على الخدمات القضائية والإدارية الأخرى. كما يضم الدليل، توضيح رحلة المتعامل المتوقعة لكل خدمة، ودليل إرشادي لكيفية الحصول على خدمات الدائرة رقمياً، بهدف تشجيع المتعاملين على التحول الرقمي في الحصول على خدمات الدائرة.

ومن جهته، أكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إطلاق الدليل، يأتي في إطار رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في التميز والفعالية، وتقديم خدمات عالمية الجودة، وذلك من خلال دراسة احتياجات المتعاملين من الخدمات، والعمل على تطويرها، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة.

وأوضح أن إطلاق الدليل، يهدف إلى ضمان حداثة المعلومات المقدمة للمتعاملين باستمرار، لتعريفهم بمتطلبات الخدمات، بما يؤدي إلى إنجازها في أسرع وقت، وبأقل التكاليف، وبمخرج نهائي ذي جودة عالية وموثوقية. مشيراً إلى أن الدائرة ستعمل على تحديث الدليل باستمرار، بناء على مستجدات واقع العمل، والقوانين والتعاميم المرتبطة بذلك.

وأضاف أن الدائرة تأمل أن يسهم الدليل المستحدث، في فهم احتياجات المجتمع، ومواكبة تطلعاته من الخدمات العدلية والقضائية المقدمة، وذلك بإنشاء قاعة بيانات مركزية للخدمات المقدمة، وتقييمها باستمرار، عبر مؤشرات أداء وإحصاءات محددة، وبالتالي، المساهمة الفعالة في تعزيز ريادة حكومة أبوظبي، نحو تقديم خدمات حكومية، وفق أفضل الممارسات العالمية.

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