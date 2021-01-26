شرطة الشارقة تسلم بطاقات «أصحاب الهمم» في مقر سكنهم

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، بالتعاون مع هيئة بريد الإمارات، خدمة «بطاقات أصحاب الهمم»، المعنية بإصدار وتجديد وتسليم ‏ البطاقات الخاصة بأصحاب الهمم في مقر إقامتهم، دون الحضور الشخصي إلى مقر الإدارة، الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والوقت ‏عليهم، وجاءت المبادرة بهدف زياردة رضا أفراد المجتمع من فئات أصحاب الهمم بالخدمات المقدمة، وذلك تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، وحرصاً من القيادة العامة لشرطة الشارقة على دعم كل الخطوات التي تتخذها حكومة الشارقة لتقديم كافة التسهيلات الخدمية للمتعاملين.

حرص

وأكد المقدم خالد الكي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، حرص شرطة الشارقة على تقديم خدمات متميزة تنال رضا متعامليها، وتفوق توقعاتهم ‏خاصةً فئة أصحاب الهمم كونهم شريحة مهمة بالمجتمع‎، موضحاً أن المبادرة جاءت من ضمن حزمة المبادرات التي أطلقتها شرطة الشارقة لإسعاد متعامليها، ومشيراً أن إدارة ترخيص الآليات وبالتعاون مع بريد الإمارات، ‏قامت بإيصال 750 بطاقة إلى منازل متعامليها من أصحاب الهمم في يناير الجاري.

أحقية

وقال:«أن عملية التقديم لخدمة «بطاقات أصحاب الهمم»، متاحة لشريحة أصحاب الهمم ممن يمتلكون البطاقة الخاصة من وزارة تنمية المجتمع، التي تثبت أحقية حصولهم على هذه الخدمة، ومضيفاً، أنها تتم عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشرطة الشارقة، ‏www.shjpolice.gov.ae، ومن ثم اختيار خدمات ذوي الإعاقة من خانة خدمات المرور والترخيص، ويُطلب من المتعامل تعبئة كافة البيانات المطلوبة، وبعد مراجعة الطلب من الموظف المختص يتم إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني بالموافقة على الطلب، وبعدها يتم إيصال البطاقة إلى المتعامل في منزله، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة‏، مما يوفر الوقت والجهد على تلك الفئة، منوهاً أن الخدمة تجدد بشكل تلقائي في بداية كل عام». والجدير بالذكر، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة كذلك، عبر تطبيق الواتس آب، أو من خلال مركز الإتصال عبر الرقم 065177555، الخاص بتلقي جميع الطلبات، و الرد على الاستفسارات.

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