الرئيس التنفيذي لكليفلاند كلينك يرأس إدارة مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي اليوم تعيين الدكتور توميسلاف ميهالجيفيتش، الرئيس والرئيس التنفيذي لـ"كليفلاند كلينك"، بمنصب الرئيس المشارك لمجلس إدارته. وبذلك ينضمّ الدكتور ميهالجيفيتش إلى وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة مبادلة للاستثمار، والذي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة المشارك لمجلس الأعمال.

ويتولّى الدكتور ميهالجيفيتش في إطار منصبه الحالي كرئيس ورئيس تنفيذي قيادة "كليفلاند كلينك"، نظام الرعاية الصحية الذي تتجاوز قيمته 10 مليارات دولار ويتضمن مقراً رئيسياً في كليفلاند بولاية أوهايو، و18 مستشفىً، وأكثر من 220 موقعاً للعيادات الخارجية، ومنشآت في فلوريدا ونيفادا وتورنتو وأبوظبي ولندن.

وقال داني سيبرايت، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي: "نُعرب عن سعادتنا بانضمام الدكتور ميهالجيفيتش إلى مجلس الأعمال بصفته الرئيس المشارك لمجلس الإدارة. وستسهم الخبرة العالمية للدكتور ميهالجيفيتش في تعزيز قدرة المجلس على تحسين العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والإمارات، وتقديم قيمة أكبر لأعضائنا.

وقال الدكتور ميهالجيفيتش: يشرّفني أن أقبل هذا الدور القيادي الجديد مع مجلس الأعمال، وأؤمن أن ذلك سيمهد الطريق لعصر جديد من التعاون الوثيق مع أصدقائنا المقربين وشركائنا في الإمارات.

وقال وليد المهيري: يتطلع مجلس الأعمال إلى المساهمة القيّمة التي سيقدمها الدكتور ميهالجيفيتش بصفته الرئيس المشارك لمجلس الإدارة، وأنا على يقين أنّ تعيينه سيسهم في تعزيز جهود مجلس الأعمال الرامية إلى تطوير العلاقات التجارية بين الإمارات والولايات المتحدة.

وبصفته رئيس مجلس الإدارة المشارك لمجلس الأعمال، سيضطلع الدكتور ميهالجيفيتش بدورٍ رئيسي في ظلّ تركيز مجلس الأعمال على قطاع الرعاية الصحية؛ إذ غدا تعزيز الشراكات في قطاع الرعاية الصحية على مدى الأعوام العديدة الماضية، ركيزة أساسية لمهمة مجلس الأعمال، حيث أدّت جائحة "كوفيد-19" إلى تسارع هذا التوجّه. وستكون الولايات المتحدة والإمارات شريكين رئيسيين عام 2021 في تسهيل الوصول إلى لقاحات "كوفيد-19" في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ومجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي مؤسسة أعمال تكرّس جهودها لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين. ومن خلال الاستفادة من شبكاته الواسعة في الولايات المتحدة وفي المنطقة، يوفر المجلس وصولاً غير مسبوق إلى كبار صنّاع القرار في قطاع الأعمال والحكومة بهدف تعميق أواصر التجارة الثنائية والاستثمار.

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