«مبادلة للرعاية الصحية» تسخّر مرافقها لدعم البرنامج الوطني للتطعيم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أطلقت «مبادلة للرعاية الصحية»، خدمة التطعيم المجاني، على امتداد شبكتها المتكاملة، من مرافق الرعاية الصحية في مواقع عدة، ضمن مدينة أبوظبي والعين والمصفح، مع خطط في التوسع لاحقاً. وتأتي هذه الخطوة، دعماً لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة-أبوظبي، في تنفيذ البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس «كورونا» المستجد كوفيد 19.

ويُقدّم اللقاح مجاناً للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، ممن لا يقل سنهم عن 16 عاماً، في مواقع مختلفة، ضمن المرافق الطبية لشبكة مبادلة للرعاية الصحية.

وتتوفر خدمة التطعيم، دون الحاجة إلى حجز موعد مسبق في هيلث بوينت، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومنصات التطعيم التابعة لمبادلة للرعاية الصحية، والمتمركزة في كليفلاند كلينيك أبوظبي، وقريباً في مدينة مصدر. في حين يجب حجز موعد مسبق لتلقي خدمة التطعيم في المواقع الأخرى، بما فيها المنصة التي ستدشن قريباً في الجاليريا في جزيرة المارية.

تسهيل

وقال حسن جاسم النويس الرئيس التنفيذي لشبكة مبادلة للرعاية الصحية: "يمكن لشبكة مبادلة للرعاية الصحية، عبر تسخير مرافقها، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، ضمان تسهيل وصول اللقاح إلى فئات أكثر في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، نعمل حالياً على توسعة نطاق دعمنا للبرنامج الوطني، من خلال تشغيل مراكز تطعيم وعيادات متنقلة في مواقع متنوعة خارج شبكة مرافقنا».

وأوضح الرئيس التنفيذي لشبكة مبادلة للرعاية الصحية، أن المرافق التابعة للشبكة، والتي تضم مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، وأمانة للرعاية الصحية، ومركز العاصمة للفحص الصحي، وهيلث بوينت، ومركز أبوظبي للتطبيب عن بُعد، والمختبر المرجعي الوطني، ستتعاون في تقديم جميع الاحتياجات من مواقع وموارد وموظفين، دعماً لبرنامج التطعيم الوطني. وسيتمثل دور مركز أبوظبي للتطبيب عن بُعد، في الردّ على الاستفسارات الواردة عبر البريد الإلكتروني، وتوجيه أفراد الجمهور إلى أقرب مركز لهم.

وتهدف وزارة الصحة ووقاية المجتمع حالياً، إلى تطعيم أكثر من 50 % من سكان الدولة خلال الربع الأول من هذا العام، مع التركيز على كبار السن وأصحاب الهمم والمصابين بأمراض مزمنة.

وبات اللقاح متاحاً للمواطنين والمقيمين، الذين لا يقل سنهم عن 16 عاماً، عبر مرافق مبادلة للرعاية الصحية، ويمكن الحصول عليه، عبر إظهار بطاقة الهوية الإماراتية، وتنزيل تطبيق الحصن المجاني على الهواتف المحمولة.

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