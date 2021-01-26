250 موظفاً وموظفة يتلقون لقاح كوفيد 19 في «أشغال الشارقة»

المصدر: الشارقة – البيان

استضافت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، مبادرة تطعيم موظفيها باللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، للحد من انتشار الفيروس، وضمان صحة أفضل، وبيئة عمل صحية، وحرصاً منها على مواكبة جهود الدولة في احتواء الفيروس.

وقال عبد الله بو علي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية في الدائرة، إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع الفريق الطبي المتنقل، قامت بتطعيم 250 موظفاً في دائرة الأشغال العامة، بالإضافة إلى موظفي دائرة الإسكان، باللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، في مقر دائرة الأشغال العامة الرئيس، الكائن بالناصرية.

وتابع أن الدائرة عملت خلال الأيام الماضية، على حصر أعداد الموظفين الراغبين في تلقي اللقاح، للتأكد من إدراجهم ضمن الفئات المؤهلة والمستوفية لشروط أخذ اللقاح، مبيناً أن اللقاح يعد خطوة إيجابية وبناءة، في درب العافي التام والمنشود.

فئات

وبيّن أن الدائرة تحتضن فئات أكثر عرضة للمخالطة والتعامل مع كافة أفراد المجتمع، بالأخص المهندسين الميدانيين، بما يعد متطلباً للوقاية التامة للموظفين والمتعاملين والجمهور، وعليه، ارتأت الدائرة تقديم اللقاح، والذي يعد حصناً للمهندسين والمراقبين، وغيرهم من الوظائف الميدانية، موضحاً أن الجميع سيعمل على استمرارية الالتزام بالإجراءات الوقائية بعد تلقي التطعيم.

وأكد بو علي أن هذه الإجراءات تأتي بهدف توفير الوقت والجهد على موظفي الدائرة، وللحفاظ على سير وأوقات العمل الخاصة بهم، إضافة إلى تعميم الفائدة، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع المحلي.

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