«الشارقة للتطوع» يستهدف 62 مشاركاً لـ «معاً للقاح كوفيد 19»

المصدر: الشارقة – البيان

طرح مركز الشارقة للتطوع، فرصة تطوعية ميدانية بعنوان «معاً للقاح كوفيد 19»، والتي أطلقتها منطقة الشارقة الطبية، التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، بهدف تنظيم عملية إجراءات أخذ اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» كوفيد 19، في مختلف المواقع والأماكن المحددة في الشارقة، وذلك لتعزيز الإجراءات الوقائية، والتدابير الاحترازية، للحد من انتشار فيروس «كورونا».

واستهدف مركز الشارقة للتطوع، استقطاب 62 متطوعاً، وتوزيعهم على مختلف مواقع وأماكن تطعيم اللقاح في الشارقة، والمشاركة بالقيام بالأعمال الإشرافية والتنظيمية في مواقع الحدث، وكذلك القيام بالأعمال الإدارية، وإدخال البيانات المطلوبة، فضلاً عن تطبيق المهام الإرشادية، لتوجيه الجمهور باتباع التعليمات والإجراءات الوقائية، والالتزام بالمسافة الآمنة المحددة.

ويسعى مركز الشارقة للتطوع، إلى تسجيل المتطوعين عبر المنصة الإلكترونية التابعة للمركز، وعرض مختلف الفرص التطوعية المتاحة في المجتمع، وخاصة المعنية بحماية أفراد المجتمع من عدوى انتشار فيروس «كورونا»، واضعاً نصب عينيه، أهمية الوقوف مع المؤسسات الصحية منذ بداية انتشار الجائحة.

توحيد الجهود

وقالت حصة الحمادي مدير إدارة التلاحم المجتمعي، إن إطلاق مثل هذه الفرص التطوعية من قبل منطقة الشارقة الطبية، يأتي تعزيزاً للدور التكاملي بين المؤسسات، وتوحيد الجهود في خدمة المجتمع وحماية سلامتهم، مشيرةً إلى أن المركز يتكامل مع كافة المؤسسات الحكومية، من خلال العمل معاً على تعزيز منظومة العمل التطوعي، وأهميتها خلال هذه الفترة الحرجة، فضلاً عن أنه يستهدف دعم جهود المتطوعين من أفراد المجتمع، وتوعيتهم، وإشراكهم في عملية التطوع، ضمن منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي.

ودعت حصة الحمادي، أفراد المجتمع، إلى التفاعل والمشاركة في الفرصة التطوعية، لمساعدة المجتمع ومؤسساته، تلبية لنداء خدمة الوطن في جميع الأوقات، مؤكدة أن المتطوعين المشاركين في مثل هذه الفرص، يتم تدريبهم وتزويدهم بالمعلومات الإرشادية والتوعوية اللازمة، علاوة على تدربهم بكيفية إرشاد الجمهور بأهمية ترك المسافة المحددة بين أفراد الجمهور، أثناء انتظار دورهم لأخذ اللقاح.

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