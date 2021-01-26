الوطني للأرصاد: ضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يتكون ضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً، ويصبح الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة على البحر صباحاً وتكون شمالية غربية الى شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطا الى خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 11:41 والثاني عند 02:18.

والجزر الأول عند الساعة 19:25 والجزر الثاني عند الساعة 05:44 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 08:04 والمد الثاني عند الساعة 22:00 والجزر الاول عند الساعة 15:01 والجزر الثاني عند الساعة 03:44.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 25 15 95 40

دبــي 24 16 95 40

الشارقة 25 13 90 40

عجمان 25 16 95 35

أم القيوين 25 13 90 35

رأس الخيمة 24 14 85 30

الفجيرة 28 18 70 25

العين 26 13 95 30

ليوا 26 14 95 40

الرويس 24 14 85 40

السلع 24 13 85 40

دلما 24 16 90 45

طنب الكبرى 23 18 80 35

طنب الصغرى 23 18 80 35

أبو موسى 23 18 80 35

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