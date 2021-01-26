"الإمارات لجودة الحياة الرقمية" يطلق ميثاق قيم وسلوكيات المواطنة الرقمية الإيجابية

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق مجلس الإمارات لجودة الحياة الرقمية مجموعة القيم والسلوكيات للمواطنة الرقمية الإيجابية لدولة الإمارات التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة الرقمية وترسيخ مجتمع رقمي آمن وإيجابي.

وقال مجلس الإمارات لجودة الحياة الرقمية "الأخوة والأخوات.. المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الطيبة: إن العالم يمر بتغيرات ذات وتيرة متسارعة في ظل عصر الحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، واليوم مفهوم القوة والصدارة يختلف ويتغير في العالم بشكل جذري بتغير العالم الرقمي. ونحن كمجتمع إماراتي يتميز بالتسامح والتعايش والقيم الإنسانية النبيلة والتعددية نسعى إلى تعزيز جودة الحياة الرقمية وترسيخ مجتمع رقمي آمن وإيجابي، ولهذا أطلقنا مجموعة القيم والسلوكيات للمواطنة الرقمية الإيجابية لدولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة" بـ:

1. الإرث الإماراتي: أن ألتزم بالولاء للدولة وأن أكون نموذجاً للقيم والعادات والتقاليد الإماراتية والإنسانية في العالم الرقمي.

2. السمعة الرقمية: أن أمثل وطني أفضل تمثيل وأن أدافع عن مكتسبات وسمعة الدولة في العالم الرقمي.

3. احترام الآخرين: أن أحترم الآخرين وخصوصيتهم وملكيتهم الفكرية ولا أتنمر عليهم أو أتسبب في الضرر لعملهم أو هويتهم الرقمية.

4. الاستثمار الإيجابي: أن استخدم العالم الرقمي لتطوير مهاراتي ومواكبة التطورات واستشراف المستقبل تحقيقاً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة.

5. حسن التعامل: أن أعزز قيم التضامن والتعاطف الاجتماعي والمعاملة بإيجابية، واستخدم منصات التواصل الاجتماعي بحكمة.

6. الخصوصية الرقمية: أن احرص على حماية المعلومات الشخصية وعدم نشرها وأحافظ على خصوصية الآخرين.

7. مصداقية النشر: أن أتأكد من مصداقية المحتوى الذي أقوم بنشره أو الذي أتلقاه من الآخرين وأن أرجع إلى المصادر الموثوقة.

8. المسؤولية والنظم: أن أكون مسؤولاً عن تعاملي مع العالم الرقمي، وأن أحترم القوانين والقواعد المنظمة لذلك.

9. الأخلاقيات الرقمية: أن أكون فعالاً في الحد من المحتوى الذي يتعارض مع القيم الأخلاقية والإنسانية.

10. الاستخدام المتوازن: أن أحافظ على صحتي الجسدية والنفسية من خلال الموازنة وضبط الوقت بين العالم الافتراضي والواقعي.

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