"طرق دبي" تنظم مختبر ابتكار لبحث احتياجات المتعاملين

المصدر: البيان الإلكتروني

نظمت هيئة الطرق والمواصلات مختبر ابتكار افتراضياً "عن بُعد"، تحت عنوان "تطوير خريطة طريق خدمة المتعاملين والتوجهات المستقبلية للأعوام 2021 – 2040 "، امتد لمدة يومين، وحضره عدد من قيادات الهيئة، وأسفر عن الوصول إلى أكثر من 25 فكرة مستقبلية، وذلك بهدف العمل على توفير خدمات استباقية تتواكب مع احتياجات وتطلعات المتعاملين المستقبلية.

قال يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: إن هذا المختبر يأتي في إطار حرص الهيئة على تحقيق غايتها الاستراتيجية الثالثة "إسعاد الناس"، والسابعة "تميز هيئة الطرق والمواصلات"، عبر التعرّف على أفضل التوجهات العالمية لتوفير خدمات متميزة واستباقية تستجيب لطموحات المتعاملين الذين يحظون بمكانة متقدمة في أجندة عمل الهيئة.

وأضاف: إن المختبر بحث خريطة طريق خدمة المتعاملين والتوجهات المستقبلية على ثلاث فترات هي قصيرة المدى "2021 – 2025 "، ومتوسطة المدى "2025 – 2030 "، وطويلة المدى "2030 – 2040 "، حيث تم الاعتماد على 7 توجهات عالمية تم الاطلاع عليها من خلال شركات عالمية متخصصة في المجال، تضمنت التنقل ذاتي القيادة، واستخدام الواقع الافتراضي والمُعزز، ووظائف المستقبل وغيرها من التوجهات ذات الصلة بتطوير خدمات المتعاملين، وإن المختبر نتج عنه أكثر من 25 فكرة مستقبلية أسفرت عن إمكانية تطوير ما يزيد على 35 مبادرة ومشروعاً.

وأكد الرضا، أن إدارة إسعاد المتعاملين تبذل قصارى جهدها لتلبية احتياجات المتعاملين حاضراً ومستقبلاً، وفق توجهات حكومتنا الرشيدة وتوجيهات القيادة العليا في الهيئة، وهو الأمر الذي أسفر مؤخراً عن فوزنا بالمركز الثاني في مؤشر سعادة المتعاملين على مستوى حكومة دبي، مما يجعلنا نسعى دائماً لتحقيق الأفضل والأرقى للمستفيدين من خدمات الهيئة بكافة شرائحهم.

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