شخبوط بن نهيان: اليوم أنهي فترة استثنائية في بلد استثنائي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الشيخ شخبوط بن نهيان، سفير الامارات في السعودية نهاية عمله الدبلوماسي في المملكة، مقدما الشكر للمملكة حكومة وشعبا، ومثنيا على العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين.

وقال الشيخ شخبوط على حسابه في تويتر، "خدمة الوطن شرف عظيم حظيت به من قبل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم، فأن تبدأ عملك الدبلوماسي سفيراً لدى الشقيقة الكبرى فهو شرف عظيم".

وأضاف "واليوم أنهي فترة استثنائية في بلد استثنائي، بعد سنوات شاهدت خلالها المملكة في عزّ وتطوّر وازدهار بسواعد قيادتها العظيمة، حفظهم الله، وشبابها الوفي. العلاقة السعودية الإماراتية هي علاقة المصير المشترك، كانت ولاتزال وستستمر قوية وراسخة بحكمة قيادات البلدين".

واختتم الشيخ شخبوط "الشكر والتقدير والعرفان لقيادة وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة وبكل شطر في المملكة الغالية على ما غمروني به من ترحيب وحفاوة.. وكل التوفيق والسداد لأخي العزيز الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، والذي سيعزّز العلاقة المتينة والشراكة الاستراتيجية العميقة".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز