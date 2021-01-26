كهرباء ومياه دبي تفوز بجائزتين من جوائز الابتكار العالمية 2020

المصدر: وام

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزتين من "جوائز الابتكار العالمية" التي تنظمها مؤسسة "إنتربرايز آسيا" وتهدف إلى تكريم المؤسسات المتميزة في مجالات الخدمات المبتكرة وريادة الأعمال والاستدامة ونشر ثقافة الابتكار.

وحصدت الهيئة الجائزتين في فئة الخدمات والحلول المبتكرة وذلك عن تطبيق "دروب" الخاص بنظم المعلومات الجغرافية و"رماس" موظف الهيئة الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى أن هذا الإنجاز الجديد يُضاف إلى النجاحات النوعية التي تحققها الهيئة في تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات الإحلالية بما يدعم مبادرة دبي 10X التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتطوير خدمات حكومة دبي لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات.

وتواصل الهيئة جهودها لتسريع التحول الرقمي وزيادة نسبة التبني الذكي التي بلغت 98.6% خلال الربع الأخير من عام 2020.

ويتيح تطبيق دروب الذكي والذي يعمل على الأجهزة اللوحية لفرق الصيانة الميدانية الوصول إلى أصول البنية التحتية للكهرباء والمياه في أي مكان ويمكن للمستخدم الحصول على بيانات لحظية عن أصول الهيئة وتحديد مكانها من خلال خرائط رقمية إضافة إلى جمع وتحليل البيانات من مواقع العمل.

ويتوافر "رمّاس" على مدار الساعة للرد على استفسارات المتعاملين المكتوبة أو من خلال المحادثة الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية عبر تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني وحساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إضافة إلى أنظمة "أليكسا" و"غوغل هوم" والروبوتات فضلاً عن حساب الهيئة الموثق على تطبيق "واتساب".

وأجاب رمّاس على أكثر من 4 ملايين استفسار في الفترة منذ إطلاقه في 2017 حتى ديسمبر 2020 من بينها 219 ألف استفسار ورد عبر منصة "واتساب بزنس" كما أجرى أكثر من 5,800 معاملة دفع فواتير خلال الفترة نفسها.

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