"المعاشات": صرف المعاشات التقاعدية لشهر يناير غداً الأربعاء

المصدر: أبوظبي - البيان

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن المعاشات التقاعدية لشهر يناير الجاري سيتم صرفها غداً الأربعاء، وتبلغ المعاشات المصروفة لهذا الشهر (591) مليوناً و(485) ألفاً و(854) درهماً، مقارنة بنحو (500) مليوناً و(44) ألفاً و(813) درهماً عن يناير من العام الماضي، بزيادة قدرها (91) مليوناً و(414) ألفاً و(41) درهماً، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من الصرف يبلغ (41,045) مستفيداً، مقارنة بنحو (39,998) في يناير من العام الماضي، أي بزيادة قدرها (1,047) مستفيد عن 2020.

بدورها قالت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات تتكامل أدوار كافة القطاعات في الهيئة لتعزيز جهود الهيئة في الوفاء بكافة التزاماتها تجاه المستفيدين في الوقت المحدد، مشيرة إلى معاشات المتقاعدين والمستحقين للعام الجاري 2021 سوف تصرف في السابع والعشرين من كل شهر، بخلاف أشهر فبراير ومارس ونوفمبر التي ستصرف معاشاتها في اليوم الخامس والعشرين منها، وشهر أغسطس الذي سيصرف معاشه في اليوم السادس والعشرين من الشهر، وارتأت الهيئة تقديم الصرف في هذه الأشهر لموافقة يوم السابع والعشرين لعطلة رسمية وفي نفس الوقت مساعدة المستفيدين على تدبر شؤون معيشتهم في وقت مبكر قبل حلول نهاية الشهر.

الجدير بالذكر أن هذه النفقات تشمل المدنيين الخاضعين لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999، وكذلك المدنيين والعسكريين الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.

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