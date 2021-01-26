الإمارات تسجل 3601 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 175,249 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 3,601 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 7 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 3,890 حالة شفاء جديدة.

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