محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المعينين لدى الدولة

المصدر: البيان الإلكتروني

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، في قصر الوطن بأبوظبي، أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المعينين لدى الدولة.

حضر مراسم التسليم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وقام عدد من سفراء الدولة المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة بأداء اليمين القانونية أمام سموه.

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