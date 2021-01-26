«صحة دبي» تصدر 3 أدلة إرشادية لأولياء الأمور والمخالطين والمصابين بـ«كوفيد19»

المصدر: دبي ـ البيان

أصدرت هيئة الصحة بدبي 3 أدلة إرشادية محدثة للمصابين والمخالطين بفيروس «كوفيد19»، إضافة للدليل الإرشادي لأولياء أمور الطلبة.

وشملت الأدلة الإرشادية كافة الإجراءات التي ينبغي على المصاب والمخالط وأولياء الأمور القيام بها لحين التعافي من المرض حفاظاً على سلامته وسلامة أفراد أسرته والمجتمع بشكل عام.

وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام الكامل بكافة ما ورد في الأدلة الإرشادية، إضافة للإجراءات الوقائية والاحترازية، تجنباً للإصابة بالفيروس.

ووفقاً لما جاء في الدليل الإرشادي الخاص بالمصابين الذي تم تحديثه من قبل الهيئة في شهر يناير الجاري يلزم كل شخص خضع لفحص البلمرة المتسلسل PCR في مؤسسة صحية معتمدة وكانت نتيجته إيجابية بالعزل الصحي لمدة 10 أيام، بغض النظر عن وجود أو عدم وجود أعراض للمرض.

ويتوجب على المصاب عزل نفسه في غرفة منفصلة مباشرة بعد الحصول على النتيجة الإيجابية لفحص PCR وعليه أن يقوم بإخطار رئيسه المباشر وإدارة الموارد البشرية.

وستقوم هيئة الصحة بدبي بالتواصل مع المصاب لاستكمال إجراءات العزل، ويمكن للمصاب المبادرة بالتواصل مع هيئة الصحة بدبي على الرقم المجاني 800342 وتحميل تطبيق COVID-19 DXB واتباع الخطوات المطلوبة، وفي حال ظهور أي أعراض للمرض على المصاب الاتصال على الرقم المجاني 800342 لحجز موعد للاستشارة الطبية أو الاستعانة بخدمة.

وفي حال عدم وجود أي أعراض للمرض يتوجب على المصاب البقاء في العزل الصحي سواء في المنزل أو منشأة العزل المؤسسي لمدة لا تزيد على 10 أيام ولا توجد حاجة لإعادة الفحص، ويمكن الحصول على شهادة استكمال مدة العزل الصحي من خلال الاتصال على الرقم المجاني 800342 أو من خلال تطبيق COVID-19 DXB

وينتهي العزل بعد اكتمال المدة المذكورة مع وجود تحسن في الأعراض وعدم وجود حمّى خلال ثلاثة أيام متتالية على الأقل من دون استخدام أي أدوية خافضة للحرارة.

المخالطون

أما دليل المخالطين فقد عرف المخالط بأنه كل شخص قضى وقتاً على مقربة من حالة تأكدت إصابتها بمرض «كوفيد19» سواء قبل ظهور الأعراض على الحالة بيومين، أو منذ يوم إجراء اختبار «كوفيد19» الإيجابي للحالة المؤكدة، أو في أي وقت خلال فترة المرض ومدتها 10 أيام.

وألزم الدليل المخالط عند معرفته بأنه مخالط بحجر نفسه في غرفة منفردة لمدة 10 أيام، مراعاة للأشخاص غير المخالطين، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وبدون الحاجة لفحص الـpcr.

وتبدأ فترة الحجر الصحي من تاريخ آخر لقاء مع الشخص المصاب بعد ثبوت إصابته بمرض «كوفيد19»، ولمدة 10 أيام إذا كان اللقاء مدته أكثر من 15 دقيقة وبمسافة تقل عن مترين.

أولياء الأمور

أما دليل أولياء الأمور فاحتوى على معلومات دقيقة ومحدثة حول أفضل الطرق للحفاظ على سلامة وصحة الطلبة وذويهم من جائحة «كوفيد19».

وبين الدليل اهم الأعراض والعلامات التي قد تظهر على الطفل ومنها حمى وارتفاع في درجة الحرارة37.5 وسعال مع آلام في الجسم وضيق وصعوبة في التنفس وألم في الحلق وسيلان الأنف والإسهال والغثيان والصداع وفقدان حاستي الشم والتذوق.

وأكد الدليل ضرورة عدم إرسال الطفل للمدرسة عند ظهور أعراض المرض أو عند مخالطة شخص مصاب بـ«كوفيد19» وتجنب حضور التجمعات والاحتفالات، والابتعاد عن المناطق المزدحمة التي تعرضكم وتعرض الأبناء لخطر انتقال عدوى فيروس «كوفيد19» في المجتمع وتثقيف وتعليم الأطفال حول أعراض وعلامات «كوفيد19».

وذكر الدليل انه في حال ظهور أعراض «كوفيد19» على الطفل في المنزل فيجب إبقاء الطفل في المنزل وإبلاغ المدرسة فوراً وطلب الاستشارة الطبية وإجراء فحص الــPCR

وأشار الدليل إلى أنه في حال ظهور النتيجة إيجابية فيجب على ولي الأمر إخطار المدرسة فوراً بنتيجة الفحص الإيجابية واتباع الإرشادات الطبية والالتزام بإجراءات العزل الصحي وسيتم منح الطفل فرصة التعلم عن بُعد وعند العودة إلى المدرسة يجب تقديم شهادة خلو من مرض «كوفيد19».

وذلك عن طريق الطبيب المعالج أو عن طريق الاتصال بالخط الساخن الخاص بهيئة الصحة بدبي 800342 ويجب على جميع المخالطين للطفل كالأخوة وأفراد الأسرة الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 10 أيام، واتباع جميع الإرشادات المتعلقة بالمخالطين والمذكورة أدناه.

ولمعرفة تفاصيل الأدلة الثلاثة يرجى زيارة موقع «البيان» الإلكتروني.

دراسات

بين الدليل أن احدث الدراسات العلمية أظهرت أن فيروس «كورونا» المسبب لمرض «كوفيد19» يكون معدياً في أول 10 أيام من الإصابة.

حيث تعتبر العدوى في أعلى مستوياتها خلال الأيام الأولى وتنخفض بسرعة ما بين اليومين «السابع والعاشر» من المرض، ولذلك يجب الالتزام بالعزل الصحي لمدة 10 أيام تفادياً للمخالطة وحفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع، كما أظهرت الدراسات العلمية أنه لم يتم العثور على الفيروس نشطاً أو معدياً، بعد مرور 10 أيام حتى إذا كانت نتيجة فحص «البي سي آر» PCR إيجابية.

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