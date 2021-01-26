حملة تطعيم ضد «كوفيد19» لموظفي «واحة دبي للسيليكون»

المصدر: دبي - البيان

نظّمت سلطة واحة دبي للسيليكون، المنطقة الحرة التكنولوجية المتكاملة، حملة تطعيم طوعي لموظفيها وكوادرها الراغبين بأخذ لقاح «كوفيد19»، في مقر سلطة الواحة.

وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لما فيه حماية صحة وسلامة موظفيها وتشجيع مختلف شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال على أخذ اللقاح المضاد للفيروس حفاظاً على الصحة العامة وتسريعاً للتعافي من تداعيات الجائحة.

وعلى مدى يوم كامل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، شارك في المرحلة الأولى من حملة التطعيم 90 من كوادر وموظفي سلطة واحة دبي للسيليكون ممن أبدوا رغبتهم بأخذ لقاح «كوفيد19» المضاد لفيروس كورونا المستجد، والذي تم توفيره لهم بالتعاون والتنسيق مع طاقم وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

تعاون

وقال الدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: «توفير لقاح (كوفيد19) بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في متناول موظفي وكوادر سلطة واحة دبي للسيليكون يدعم الجهود الحثيثة للوزارة والجهات الصحية بالدولة لتحقيق مناعة مكتسبة والحد من الإصابات والسيطرة على الفيروس».

وأضاف: «الاستجابة النوعية التي نشهدها في تلقي اللقاح هي استكمال لمسار الالتزام المسؤول الذي أبداه الجميع في التعامل مع الجائحة بمختلف مراحلها. ووصول دولة الإمارات إلى أكثر من 2.3 مليون جرعة من اللقاح بعد مدة قصيرة من طرحه مجاناً في كافة مناطق الدولة، يؤكد حجم الجهود الجبارة التي تبذلها الجهات الصحية والمعنية، بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، لحفظ الحياة واستدامة مسارات التنمية وتسريع التعافي». وتنطلق المرحلة الثانية من الحملة في مقر سلطة واحة دبي للسيليكون في 2 فبراير المقبل.

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