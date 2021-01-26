رأس الخيمة.. تنويه مهم حول تداول الأخبار الخاصة بكورونا

رأس الخيمة.. تنويه مهم حول تداول الأخبار الخاصة بكورونا
أكد المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة على ضرورة تحري الدقة والمصداقية في تداول الأخبار المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد-19)، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأضاف الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة على انستغرام أنه حرصاً على سلامة جميع أفراد المجتمع في إمارة رأس الخيمة، نؤكد على ضرورة تحري الدقة والمصداقية في تداول الأخبار المتعلقة بجائحة كوفيد-19، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية على المستويين الاتحادي والمحلي.
كما دعا مستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعي إلى عدم الاعتماد على أي مصدر غير رسمي عند نشر الأخبار على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.
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