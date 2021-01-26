رأس الخيمة.. تنويه مهم حول تداول الأخبار الخاصة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة على ضرورة تحري الدقة والمصداقية في تداول الأخبار المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد-19)، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية على المستويين الاتحادي والمحلي.

وأضاف الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة على انستغرام أنه حرصاً على سلامة جميع أفراد المجتمع في إمارة رأس الخيمة، نؤكد على ضرورة تحري الدقة والمصداقية في تداول الأخبار المتعلقة بجائحة كوفيد-19، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية على المستويين الاتحادي والمحلي.

كما دعا مستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعي إلى عدم الاعتماد على أي مصدر غير رسمي عند نشر الأخبار على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

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