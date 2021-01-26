83.302 جرعة لقاح «كوفيد 19» قدّمتها «الصحة» خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 83.302 جرعة خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 2.571.086 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 26.00 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد - 19».

فحوصات

إلى ذلك، وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والمخالطين لهم وعزلهم.. أعلنت الوزارة عن إجراء 140.477 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي

. ‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 3591 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 281.546 حالة.

‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 6 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 798 حالة.

‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3.820 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 255.304 حالات.

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