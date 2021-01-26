حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بإضافة وتعديل جهات تابعة لـ«هيئة البيئة»

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2021م بشأن إضافة وتعديل بعض الجهات المتخصصة التابعة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

ونص المرسوم الأميري على أن يضاف للجهات المتخصصة التابعة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية الجهات الآتية: مركز الذيد للحياة الفطرية، ومحمية أشجار القرم بالحمرية، ومحمية غليل السبط.

وحسب المرسوم الأميري تعدل مسميات المراكز التالية لتصبح على النحو الآتي:

1- اسم المركز: منتزه البردي، التعديل: سفاري الشارقة.

2- اسم المركز: مركز القرم، التعديل: مركز خور كلباء لأشجار القرم.

ووفقاً للمرسوم الأميري تُضمن المراكز التالية تحت مسمى «مراكز منتزه الصحراء»: مركز حيوانات شبه الجزيرة العربية، ومتحف التاريخ الطبيعي والنباتي، ومزرعة الأطفال، والحديقة الإسلامية.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.

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