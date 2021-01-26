حاكم رأس الخيمة يبحث تعزيز العلاقات مع السفير السويسري

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، ماسيمو بادجي، سفير سويسرا لدى الإمارات، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب سموه، بالسفير، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات ودولة سويسرا، وجهود السفير في توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وثمن ماسيمو بادجي، القيادة الحكيمة لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة ودورها في تحقيق الازدهار للإمارة في مختلف القطاعات.

حضر اللقاء، الدكتور فرانكو فيجليوتي، عميد مركز«EPFL» الشرق الأوسط، وماتيو بوفا، رئيس مجلس الأعمال السويسري في أبوظبي، وتوماس ستمب، نائب رئيس شركة هيلتي، وحسان أنوتي، مدير عام شركة جيوكس للمطابخ السويسرية، وكاشف ميرجانت، رائد أعمال، والدكتور جان غاور، المدير التنفيذي في مستشفى رأس الخيمة.

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