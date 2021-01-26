محمد الشرقي: حريصون على دعم الاقتصاد الوطني

المصدر: الفجيرة- وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حرص الإمارة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على دعم الاقتصاد الوطني في الدولة، وتوفير كل التسهيلات المناسبة لتنفيذ خطط عمل وزارات الدولة في الإمارة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، في قصر الرميلة، معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.

وأوضح سموه أن دولة الإمارات وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة تمكنت من بناء اقتصاد وطني، يتمتع بدرجة عالية من التنوع الاقتصادي، والمرونة، الأمر الذي أسهم في ترسيخ مكانة الدولة العالمية، ضمن أفضل الاقتصادات الأكثر استقراراً ونمواً واستثماراً في المستقبل. واطلع سموه خلال اللقاء على استراتيجيات عمل وزارة الاقتصاد، وخطط عملها ومشاريعها في إمارة الفجيرة، وذلك في إطار تنسيق التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسات الاقتصادية في حكومة الفجيرة.

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