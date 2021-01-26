33500 رحلة لخدمة «حافلة عند الطلب»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

كشف مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، أن عدد الرحلات لخدمة حافلة عند الطلب «أبوظبي لينك» سجلت 33500 رحلة لمنطقة الشهامة في أبوظبي.

كما وصل عدد المسجلين في تطبيق «أبوظبي لينك» 43500 مستخدم، وذلك منذ الإعلان عن انطلاق الخدمة في أكتوبر 2020، وتقدم الخدمة حالياً بشكل مجاني حيث إنها في طور المرحلة التجريبية، والتي تشمل عدداً من المناطق في مدينة أبوظبي وهي الشهامة، والباهية القديمة، والرحبة، والسمحة، وبعض أحياء منطقة الصدر، كما تشمل الخطة المستقبلية للمركز تغطية بعض المناطق الجديدة مثل جزيرة الريم والماريا، وياس، والسعديات.

عبر التطبيق

وأوضح مركز النقل المتكامل أن خدمة حافلة عند الطلب أو «أبوظبي لينك» تتسم بالمرونة، حيث تعتمد على توفير حافلة عند الطلب لنقل أفراد المجتمع من مواقعهم إلى أقرب وجهة يقصدونها داخل تلك المناطق، ويمكن الحصول عليها بطريقة سهلة وسريعة من خلال طلبها عبر تطبيق «Abu Dhabi Link»، حيث بإمكان المتعاملين تنزيل التطبيق المتوفر في «أبل ستور» و«جوجل بلاي» على الهواتف والأجهزة الذكية.

وأشار إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد المكان الخاص بالمستخدم والوجهة المستهدفة واختيار الوقت المناسب لبدء الرحلة، قبل الضغط على خيار الحجز على التطبيق الخاص بالخدمة، ومن ثم اتباع المسار المحدد للوصول إلى موقع الحافلة التي ستكون في أقرب نقطة ممكنة.

ومشيراً إلى أن بعض البيانات الخاصة بالحافلة ستظهر على التطبيق ومتاحة أمام المستخدم، وهي نوع الحافلة ورقم اللوحة الخاصة بالإضافة إلى إمكانية تتبع مسار الحافلة وأوقات تحركها بشكل مباشر بدءاً من وقت طلبها إلى أن تصل للوجهة المستهدفة.

مرونة

وأوضح «المركز» أن الخدمة تتسم بالمرونة أكثر من الحافلات الكبرى، حيث إنها تدخل فعلياً إلى المناطق السكنية، وأن الوقت المستغرق في الانتظار يقدر بـ 5 دقائق، مشيراً إلى أن هذه الحافلات مزودة بوسائل ترفيهية مثل توافر «واي فاي» ومدخل «يو آس بي» لإضفاء مزيد من الراحة على رحلة الراكب.

وأكد المركز أن جميع الحافلات آمنة وتخضع للتعقيم واتخاذ كامل الوسائل للحد من انتشار (كوفيد19)، وأن خدمة «حافلة عند الطلب» تعزز التكامل في شبكة النقل بالحافلات العامة وتأتي انطلاقاً من حرص المركز المتواصل على توسيع خدماته وتنويع خيارات التنقل لأفراد المجتمع.

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