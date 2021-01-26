«دار البر» تنفق 40 مليون درهم لصالح مشاريع كفالة الأيتام وأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جمعية دار البر تنفيذ مشاريع خيرية وإطلاق مبادرات إنسانية وتقديم مساعدات موجهة كلها لصالح الأيتام وأسرهم وأصحاب الهمم خلال العام الماضي بتكاليف إجمالية وصلت إلى 40 مليوناً و302 ألف و503 دراهم، حيث تم تخصيص مبلغ 38 مليوناً و157 ألفاً و885 درهماً لمشروع كفالة ورعاية الأيتام داخل الدولة وخارجها.

وقال محمد سهيل المهيري، المدير التنفيذي لجمعية دار البر، إن الجمعية ترجمت مبادراتها ومشاريعها المخصصة لشريحة الأيتام وأسرهم وأصحاب الهمم إلى واقع حي خلال العام الماضي بالتعاون والتنسيق مع 30 هيئة ومؤسسة معتمدة من شركاء الجمعية في الدول التي تغطيها «دار البر» بمظلة خدماتها الخيرية ومشاريعها الإنسانية التنموية.

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