«كهرباء الشارقة» تطور ممارسات المشتريات والتوريد

المصدر: الشارقة- البيان

وقعت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مذكرة تفاهم مع المعهد العالمي المعتمد للمشتريات والتوريد كونها أول جهة حكومية محلية في الشارقة تقوم بهذه المبادرة؛ وتهدف المبادرة إلى دعم أهداف الهيئة الاستراتيجية، لتصبح مركزاً عالمياً للتميز في مجال المشتريات والتوريد في قطاع الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى دعم المبادرات الهادفة إلي ترخيص مهنة المشتريات والتوريد وتمكينها لدى الهيئة.

وصرح سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها يتم بموجبها تطوير مجالات العمل بإدارة المشتريات وتأهيل وتنمية مهارات موظفي الهيئة في تقديم الخدمات في مجال التعامل مع منظومة العقود والمشتريات والتوريدات.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تطوير مجالات العمل، وفق منظومة ترسخ مفهوم الشفافية والوضوح والوصول إلى أفضل المعايير والمواصفات في تقديم الخدمات.

تطوير

وأشارت شريفة الزرعوني المسؤولة عن الإشراف على إدارة المشتريات بالهيئة إلى أهمية تطوير مهنة المشتريات والتوريد في الهيئة، بوصفها تمثل رافداً مهماً في الحفاظ على الموارد المالية وكيفية استدامتها، وسوف تعزز مذكرة التفاهم اشتراطات الحصول على ممارسة هذه المهنة عبر ورش عمل، يقدمها المعهد لموظفي الهيئة.

حيث تحرص الهيئة على أن تكون من المؤسسات الرائدة في مجالات عملها، ونموذجاً في العمل وتحقيق رضا المتعاملين من خلال الشفافية والمصداقية، التي تتصدر أولويات العمل بالهيئة خلال المرحلة الحالية.

ومن جانبه، عبر سام أشامبونج المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد المعتمد للمشتريات والتوريد، عن اعتزازه بتوقيع هذه المذكرة مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بوصفها إحدى أكبر الهيئات الحكومية في الشارقة، خصوصاً أن لديها منظومة كبيرة تعنى بعمليات المشتريات والتوريد، وأن مذكرة التفاهم ستسهم في استخدام كل إمكانات المعهد وخبراته في إعداد أنشطة وفعاليات ومحاضرات، تسهم في رفع مهنية واحترافية موظفي الهيئة في هذا المجال.

وقع المذكرة في المبنى الرئيسي للهيئة، شريفة الزرعوني المسؤولة عن الإشراف على إدارة المشتريات بالهيئة، وسام أشامبونج المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد المعتمد للمشتريات والتوريد.

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