تدشين «مركز أوميكس للتميز» للعلوم البيولوجية

المصدر: أبوظبي - البيان

دشنت شركة «جي 42 للرعاية الصحية» - التابعة لمجموعة 42 - أول من أمس «مركز أوميكس للتميز» بحضور الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي والدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة في أبوظبي.

وسيحتضن المركز الذي يعد أحدث المنشآت ضمن قائمة مبادرات «جي 42 للرعاية الصحية» سلسلة من مشاريع العلوم البيولوجية المتطورة مثل برنامج الجينوم الإماراتي.

ويعد «مركز أوميكس للتميز» أكبر منشآت العلوم البيولوجية «أوميكس» في المنطقة وأكثرها تطوراً على المستوى التقني والأتمتة والقدرات الحاسوبية والإنتاجية.

ويتمتع المركز بأعلى مستويات الأتمتة ضمن عمليات أخذ العينات وأرشفتها، إضافة إلى أضخم الموارد الحاسوبية في المنطقة على صعيد قوة المعالجة والتخزين.

ويحتضن المركز أكبر منصة للتسلسل الجيني من الجيل الثالث في منطقة الشرق الأوسط ويخطط لإضافة معدات متطورة لرسم الخرائط البصرية إلى مرافقه لإتاحة إجراء دراسات التباين الهيكلي بشكل أفضل. ويسعى المركز إلى تحقيق التوازن بين منصات التسلسل من الجيل الثالث مع الجيل المقبل من منصات التسلسل الجيني وسيستفيد من منهجية تسلسل «سانجر» للتحقق من الطفرات الجديدة.

أولويات

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد: يأتي الارتقاء بصحة وسلامة مجتمعنا وبجودة خدمات الرعاية الصحية على رأس قائمة أولوياتنا في دائرة الصحة في أبوظبي. ومن هذا المنطلق، نرحّب بالمبادرات المبتكرة مثل «مركز أوميكس للتميز» الذي أسسته شركة «جي 42 للرعاية الصحية» بما ينعكس إيجاباً على المجتمع المحلي ويرتقي بقطاع الرعاية الصحية وبنيته التحتية.

وأضاف: «من خلال تطبيق أكثر التقنيات تطوراً وابتكاراً حتى اليوم والحضور الإماراتي المتميز في المركز إلى جانب المبادرات الملهمة الأخرى ضمن محفظة الشركة.. سيعمل المركز على إرساء الأسس اللازمة لمستقبل أكثر صحة لكافة أفراد المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وفي ختام مراسم التدشين قام الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد وممثلون عن دائرة الصحة في أبوظبي بجولة في المركز حيث اطلعوا على لمحة عن مستقبل العلوم البيولوجية متعددة التخصصات والخدمات والمشاريع الرئيسية التي يعمل عليها مثل برنامج الجينوم الإماراتي والتسلسل الجيني الحيوي وقام بتقديم عينة الدم الخاصة به كأول مشارك في برنامج الجينوم الإماراتي.

متابعة



من جهته، قال الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة في أبوظبي: إنه تم إطلاق مركز التميز «أوميكس» الخاص بالجينوم وهو مهم للبشرية بشكل عام وللإمارات بشكل خاص وبالرغم من وجود جائحة «كوفيد 19» في الوقت الرهن لكننا مستمرون في عملية متابعة تطورات القطاع الصحي من خلال هذه المبادرة.

وقدم الشكر لشركة «جي 42 للرعاية الصحية» لبنائها المركز والذي سيساعد خلال المرحلة القادمة في كيفية توقع المستقبل فيما يخص الأمراض وما يخص صحة وسلامة مجتمع الإمارات، وسيكون إضافة كبيرة لمشروع الجينوم الإماراتي الذي نهدف من خلاله لفحص الجينات الخاصة بمجتمع الإمارات بشكل كامل والوقوف على كل ما يتعلق بالأحماض النووية لمجتمعنا.

وقال الدكتور أحمد العوضي مدير الاتصال المجتمعي والحكومي في «شركة 42» والمتحدث الرسمي: يعد مشروع الجينوم الإماراتي حدثاً فريداً من نوعه والأفضل في المنطقة، حيث تعد الإمارات الدولة الوحيدة التي قامت بعمل الخارطة الجينية الوراثية لجميع مواطنيها..

مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف جميع مواطني الدولة وعندما يتم إنجازه ستكون الإمارات من ضمن الخارطة الجينية العالمية وذلك من خلال استخدام إحدى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مزودة ومدعمة بالجيلين الثاني والثالث.

وأوضح أن الهدف منه هو رسم الخارطة الجينية الوراثية من الناحية الصحية لجميع مواطني الدولة وعند الانتهاء من البرنامج سيزود كل مقدمي الخدمة العلاجية بهذه النتائج.. لافتاً إلى أن هذا المشروع حيوي ويأتي ضمن استراتيجية الإمارات للخمسين سنة القادمة لمجتمع صحي خالٍ من الأمراض.. مؤكداً أن المشروع هو رسم خارطة جينية لنا وللأجيال القادمة والتي تليها.

تحليل

من ناحيتها، قالت الدكتورة أسماء المناعي مدير دائرة الجودة في دائرة الصحة: تشارك دائرة الصحة في افتتاح مركز «أومكس» للتميز في تحليل الجينات والذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط والمنطقة ويساهم في تحليل البينات والعينات الجينية باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا وهي تكنولوجيا الجيل الثالث الذي سيساهم بالتعرف على الحالات المرضية والتي نستطيع من خلالها دعم الأبحاث الصحية والتجارب السريرية لتقديم خدمة أفضل وعلاجات ثورية جديدة للمرضى في الدولة والعالم.

وأضافت أن برنامج الجينوم الإماراتي يعتبر أحد أكثر برامج الجينوم تطوراً في المنطقة ويأتي امتدادا لبرنامج الجينوم السكاني الذي أطلق بمرحلته التجريبية في وقت سابق، ويهدف البرنامج إلى استكشاف التركيبية الجينية لمواطني الدولة باستخدام تقنيات التسلسل الجيني والذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء بيانات جينومية دقيقة وشاملة وسيسهم الجينوم المرجعي الناتج عن هذه العملية في تقديم الرعاية الصحية الشخصية والوقائية للمواطنين.

من جهته قال أشيش كوشي الرئيس التنفيذي في «شركة جي 42 للرعاية الصحية»: «انطلاقاً من رؤيتها الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للبشرية جمعاء وإيجاد حلول فعالة يستفيد منها أفراد مجتمع دولة الإمارات والأجيال القادمة تأخذ «جي 42 للرعاية الصحية» على عاتقها التزاماً راسخاً بالمساهمة بدور رئيسي في توفير الحلول الرائدة للعلوم الطبية وتنمية المهارات المحلية في دولة الإمارات وتوفر لألمع العقول فرصة المساهمة في تطوير الابتكارات العلمية والطبية المتقدمة».

ويأتي التدشين الرسمي لمركز أوميكس للتميز إيذاناً بمرحلة جديدة في رحلتنا نحو تحقيق النتائج الاستثنائية القائمة على البحوث وباستخدام أحدث التقنيات.

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