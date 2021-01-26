شرطة دبي توفّر لقاح «كورونا» لموظفيها في 10 مراكز

المصدر: دبي - البيان

أكد المقدم طبيب استشاري دكتور بدر سلطان بن قبا، المدير التنفيذي لمركز شرطة دبي الصحي، أن المركز عمل على توفير جرعات اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» «كوفيد 19»، في 10 مراكز شرطة على مستوى إمارة دبي، وذلك بناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، بتوفير خدمة التطعيم بجرعات اللقاح المضاد لـ «كوفيد 19» للموظفين بسهولة ويسر، في أماكن عملهم، عبر النزول الميداني لها.

وأشار المقدم طبيب استشاري ابن قبا، إلى أن مركز شرطة دبي الصحي، أعد جدولاً زمنياً للنزول الميداني إلى مراكز الشرطة في منطقة نايف، والرفاعة، والبرشاء وجبل علي، وبر دبي، والمرقبات، والقصيص، الموانئ، والفقع، والهباب، حيث سيعمل الممرضون على إجراءات الفحوصات اللازمة قبل الحصول على جرعات اللقاح، ثم تقديم اللقاح للموظفين.

4 أماكن

وأوضح أن القيادة العامة لشرطة دبي، توفر حالياً 4 أماكن دائمة للحصول على اللقاح، تتمثل في مركز شرطة دبي الصحي، وفي عيادة فاطمة المنهالي في مقر القيادة العامة، وعيادة أكاديمية شرطة دبي، وعيادة الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

ولفت إلى أن شرطة دبي، تحرص كل الحرص، ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، في السعي نحو الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم بجرعات اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» «كوفيد 19»، وأن هناك إقبالاً من الموظفين العسكريين والمدنيين، الراغبين في الحصول على اللقاح، مثنياً على جهود كافة الطواقم الطبية العاملة على تقديم التطعيم لهم، وتقديم التعليمات والإرشادات الطبية، والفحوص ذات الصلة.

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