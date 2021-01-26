محمد الملا: سموه يشكل معادلة استثنائية لتحقيق سبل الرخاء والتقدم

المصدر: الشارقة- البيان

أكد محمد الملا الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بجميع إنجازاته وعطاءاته في كل المجالات يشكل معادلة استثنائية من العمل الجاد والنهوض، لتحقيق سبل الرخاء والتقدم والتطور في كل المجالات، لتكون إمارة الشارقة في عهد سموه أنموذجاً فريداً من الحضارة والتقدم في كل المجالات.

وقال: نسعد في يوم الخامس والعشرين من شهر يناير أن نشيد بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة منذ توليه مقاليد الحكم، وعلى امتداد تسعة وأربعين عاماً سخر من خلالها كل الإمكانات من أجل بناء الإنسان في حاضره ومستقبله، والاهتمام في ضوء ذلك بالتعليم، ليكون خريجو إمارة الشارقة في مصافي الدول المتقدمة.

وأوضح الملا: إننا سعداء ونبارك لأنفسنا ولصاحب السمو والدنا حاكم الشارقة هذه المناسبة، ونزف له التهاني والتبريكات على ما قدمه ويقدمه من منطلق إيمانه الراسخ بقوة التعليم والفكر والعمل والإيمان لبناء الأجيال، والعمل في السياق ذاته لنقل الشارقة في قفزات هائلة، وفي شتى ميادين الحياة، ليتحقق هذا التطور والازدهار بجهود سموه ورؤيته الثاقبة، التي نفخر بها.

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