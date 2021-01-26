سعيد الكعبي: سلطان القاسمي جعل من الشارقة عنواناً للابتسامة

المصدر: الشارقة - البيان

أكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشاقة، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، أن الاحتفال بذكرى تولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مقاليد الحكم في إمارة الشارقة، هو احتفال له أهميته ومكانته في قلوب الجميع، ومناسبة هامة لاستخلاص الدروس والمواقف والشواهد التاريخية، التي سطرها سموه لتحقيق الإنجازات تلو الإنجازات.

وأشار إلى أننا نستذكر يوم الخامس والعشرين من شهر يناير، ومع الاقتراب إلى الخمسين عاماً، أطيافاً من التقدير والثناء، للإشادة بعبقرية صاحب السمو حاكم الشارقة، وأفقه الواسع، وبصيرته الفذة، ليجعل من الشارقة عنواناً للابتسامة، وموئلاً للحضارة، وأرضاً للعلوم والمعارف، ومركزاً للفنون.

ولفت الكعبي إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة، ذو أيادٍ بيضاء، جادت في كافة الحقول، بعد أن كرس من جهده وعمله وقوله، من أجل البناء الذي بدأه ببناء الإنسان، وإنشاء المدارس والجامعات، وسارع في ذات السياق لإعلاء شأن الثقافة، وترسيخ أركانه، وتوطيد سبلها في جوانب شارقته، التي أرادها في عقول أبنائه.

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