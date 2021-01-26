تكامل الخدمات مع «خليفة الطبية» يوفرأعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

أكد الدكتور ناصر عماش، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن إعادة تصميم وتوزيع عدد من الخدمات الطبية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية ومدينة الشيخ خليفة الطبية التابعتين لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» يهدف للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وتجاربهم، مشيرا إلى أن التكامل مع «خليفة الطبية» يوفر أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية.

وفي ظل سعي المدينة - التي تعد من أكبر المستشفيات في الدولة وتقدم الرعاية الصحية للحالات المعقدة - للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وحرصها على التميز الطبي والسريري وتعزيز تجربة المرضى ليس فقط في إمارة أبوظبي بل في المنطقة، تم دمج الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بين مدينة الشيخ خليفة الطبية ومدينة الشيخ شخبوط الطبية.

حيث سيتمكن المرضى من داخل الدولة والمنطقة من الحصول على رعاية لأي من الخدمات المتكاملة والاستفادة من مستوى أفضل بغض النظر عن المنشأة أو الموقع بجانب الاستفادة من خبرات وموارد «مايو كلينك» المسؤولة عن تشغيل وإدارة مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

جودة

وحول مدى اعتبار تكامل الخدمات الطبية بين مدينتي الشيخ شخبوط والشيخ خليفة الطبيتين مسألة حيوية، قال الدكتور ناصر عماش، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية:

إنه في إطار سعينا الدؤوب لتوفير أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية والارتقاء بتجربة المرضى والخدمات المقدمة لهم في دولة الإمارات والمنطقة عموماً يفتح تكامل الخدمات الطبية بين المرفقين مجالاً أمام مدينة الشيخ شخبوط الطبية لتقديم نهج رعاية متعددة التخصصات محوره المريض عبر شبكة شركة أبوظبي للرعاية الصحية «صحة»، وذلك في إطار «نموذج ممارسات المجموعة» الذي تقوده المدينة.

رؤية وأضاف أنه من خلال العمل كفريق واحد ضمن شبكة «صحة» سيسهم النموذج الجديد في تحسين حصول المرضى على رعاية طبية عالمية المستوى، ما يدعم رؤية «صحة» الهادفة لإنشاء «مركز للتميز» وتطوير الخدمات الطبية التخصصية الدقيقة والمدعومة بالخبرات والتقنيات اللازمة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية..

وفي إطار هذا التكامل سيحظى أخصائيو الرعاية بإمكانية الوصول إلى برامج التدريب بالشراكة مع «مايو كلينك».

خدمات

أوضح الدكتور ناصر عماش: في الوقت الحاضر سيشمل تكامل الخدمات الطبية المقدمة للبالغين بين المنشأتين كلاً من أمراض القلب وجراحة العظام وجراحة الأوعية الدموية والجهاز الهضمي والأورام وتتبعها أمراض الدم خلال فترة قريبة.

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