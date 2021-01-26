«الطوارئ والأزمات» بأم القيوين يكثف الحملات التفتيشية

المصدر: (أم القيوين ـ البيان)

وجه فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بأم القيوين بزيادة الحملات التفتيشية لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية ولدعم الجهود الوطنية في التصدي لهذه لجائحة (كوفيد 19).

وترأس اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين وبحضور العميد الدكتور سالم أحمد المزروعي نائب رئيس الفريق المحلي ومدير مركز أم القيوين (الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث) اجتماعاً مع فريق التدقيق والمتابعة المكلف بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والمخالفات المتعلقة بكوفيد 19.

حيث وجّه رئيس الفريق المحلي بزيادة أعضاء الفريق وتكثيف الحملات التفتيشية لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية ولدعم الجهود الوطنية في التصدي لهذه الجائحة.

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