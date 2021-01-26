6377 جولة رقابية على الصالونات في دبي خلال 2020

المصدر: دبي- وائل نعيم، البيان

نفذت بلدية دبي6377 جولة رقابية على الصالونات ومراكز التجميل في دبي خلال 2020، أسفرت عن إغلاق 430 صالوناً، ومخالفة 472 صالوناً ومركز تجميل في الإمارة، فيما أغلقت الدائرة الاقتصادية، صالتي بناء أجسام، وخالفت 13 محلاً، لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية من «كوفيد 19».

وأوضحت بلدية دبي، أن نسبة الالتزام الإجمالي للصالونات في العام الماضي، بلغت 94 %، مع ملاحظة أن النسبة القليلة غير الملتزمة، يتم تعديل الوضع لديها في وقت التفتيش، كإجراء تحسيني، أو إغلاق المؤسسة إلى أن يتم إزالة المخالفات، والسماح بإعادة فتحها وفقاً لذلك.

وأشارت إلى أن أبرز أسباب نتائج الإغلاقات والمخالفات، تتمثل في:عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية (التباعد الاجتماعي، ونسبة الإشغال، لبس الكمامة، ودورية التنظيف والتعقيم، وعدم الالتزام بضوابط واشتراطات الصحة العامة (النظافة العامة، عدم الالتزام باستخدام الأدوات الأحادية).

إجراءات

وتحرص بلدية دبي، على متابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، من خلال زيارات تفتيشية للتأكد من تطبيقها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة، وفقاً للضوابط المعمول بها لديها. وكانت بلدية دبي أصدرت تعاميم ألزمت بها جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها.

حيث يتم التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، ويقوم مفتشو البلدية بالتدقيق على الصالونات الرجالية والنسائية، للتأكد من الاشتراطات الاحترازية.

تباعد

كما تتضمن التدابير الوقائية، ضرورة تحقيق التباعد الاجتماعي، وتطهير الأدوات، وتنظيف أماكن الجلوس، لضمان أعلى مستوى الالتزام، ومنها الالتزام بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المعتمدة في الصالونات ومراكز التجميل بشكل عام، والإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس «كورونا» بشكل خاص.

إغلاق

إلى ذلك، قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، أول من أمس، بإغلاق صالتين لبناء الأجسام، بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، ومخالفة 13 منشأة تجارية، لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار الفيروس.

وخلال عملية التفتيش، بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية، إلى 660 محلاً، وقد تنوعت الأنشطة التجارية للمحلات المخالفة، لتشمل الأنشطة التالية، تجارة عامة، تجارة المنسوجات والأقمشة، وكيل سفر وسياحة، صرافة، متجر متعدد الأقسام، تجارة أدوات الإنارة ولوازمها، تجارة أجهزة الحاسب الآلي ولوازمه، صالة بناء الأجسام.

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